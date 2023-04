La Feba muove cinquento sportivi: "A beneficiarne anche il turismo"

Lo sport, si sa, può dare una grossa mano alla promozione turistica di una città. Nel suo piccolo è quello che ha fatto nei giorni scorsi la Feba (basket femminile) organizzando nella "sua" palestra, quella comunale che gestisce a Civitanova Alta, un concentramento nazionale del campionato Under 15. Da venerdì pomeriggio a domenica mattina si sono sfidate (6 partite in tutto) squadre provenienti da Trieste, Schio, Latina e Salerno. "A conti fatti –ci ha dichiarato Elvio Perini, patron della Feba e animatore di questo evento insieme alla moglie Donatella Melappioni – si sono riversati a Civitanova dalle 400 alle 450 persone: le squadre, i loro quadri tecnici e dirigenziali, gli arbitri, i familiari delle ragazze. Ne ha beneficiato l’indotto turistico di Civitanova perché queste persone hanno preso d’assalto i Bed & Breakfast e i ristoranti. Dirò di più. In parecchi mi hanno confidato che, trovandosi bene da noi, avevano deciso di trattenersi qui fino al 25 aprile, facendo ponte". Un bello sforzo economico, da parte vostra. "In effetti sì. L’organizzazione ci è costata tanta fatica e pure parecchi soldini. Debbo ringraziare i miei collaboratori in società, che non hanno lesinato energie. E pure i genitori delle ragazze del nostro settore giovanile, che non hanno esitato a mettersi a disposizione. Speravamo, anche alla luce delle ricadute turistiche di questa kermesse agonistica sulla nostra città, in una "condivisione" da parte dell’amministrazione comunale. Mi sono sbagliato. Siamo stati snobbati completamente. Che delusione! Anche se, in verità, siamo abituati purtroppo a queste docce fredde". Per la cronaca si sono qualificate alla fase successiva la Futurosa Trieste e la Bull Latina, che hanno avuto la meglio sulla Famila Schio e sul Salerno.

Mario Pacetti