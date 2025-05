"La felicità si può trovare nei piccoli gesti e occorre pensare positivo"

Si parla spesso del tema della felicità nell’età adolescenziale, un periodo segnato da trasformazioni profonde. Oggi i giovani hanno sfide nuove e complesse: l’iperconnessione digitale, la mancanza di tempo libero per i troppi impegni extrascolastici, la consapevolezza delle crisi globali come il cambiamento climatico. Questi fattori contribuiscono a creare un clima di stress e ansia che a volte può sfociare in depressione e il fenomeno dei suicidi giovanili è una tragica realtà. È necessario riflettere su cosa significhi essere felici nell’adolescenza. Abbiamo studiato Leopardi che nella poesia "Il sabato del villaggio" offre una prospettiva unica sulla felicità come momento fugace e irripetibile, che può essere apprezzato solo vivendo pienamente il presente. Ma cosa significa essere felice per noi? È la domanda che ci siamo posti con la prof e ognuno ha risposto. Alunni della 3ªD

"È vivere momenti importanti con le persone che amo". Sofia Ansovini 3ªD. "Il momento in cui credo di aver provato tanta felicità e stato quando ho stretto tra le braccia per la prima volta il mio cagnolino". Gessica Bardhi 3ªD. "È un concetto enorme, che può essere espresso pure con piccoli gesti. Ognuno ha le sue aspettative sulla felicità: per me può essere la vacanza tanto desiderata, per un mio coetaneo di un altro Paese è poter riabbracciare il padre scampato alla guerra". Natalia Cesolari 3ªD. "La felicità è sempre più difficile da raggiungere vivendo in un mondo del tutto subito e non sappiamo godere dell’attesa. Penso di provare la felicità quando sto con gli amici e mi diverto, quando sto con i familiari e provo protezione e sostegno". Sofia Del Dotto 3ªD

"Felicità è la serenità dei familiari. È l’insieme di piccole tante cose. La immagino come un puzzle e noi mettendo insieme le tessere riusciamo a completare il quadro". Emma Fiorgentili 3ªD. "Per raggiungerla si potrebbe iniziare a pensare positivo nei momenti peggiori; saper accettare ciò che si ha è un bel traguardo. La felicità è capire quanto siamo fortunati per ciò che abbiamo". Letizia Menchi 3ªD. "È l’insieme di tante piccole gioie che ci riempiono la giornata e ci fanno sorridere. Oggi diamo tutto per scontato, ma solo vivere in salute ci dovrebbe rendere felicissimi, dobbiamo imparare a dare il giusto valore alle cose". Dylan Mercuri 3ªD. "Mamma mi ha aiutato a capire come si cerca la felicità, mi ha insegnato a guardare ogni cosa dal lato positivo e ad essere ottimista". Matteo Pasetti 3ªD. "La felicità non è l’assenza dei problemi, ma la capacità di affrontarli con speranza, fiducia e il sostegno di chi ci ama". Bleona Seferi 3ªD