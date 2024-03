La Fermana se la prende con gli arbitri. Ancona, si allunga l’attesa per Tiong

Momenti difficili per le squadre marchigiane di serie C. Nel mirino della Fermana ci sono gli arbitri per le decisioni prese nelle partite contro Ancona e Pineto. La società canarina ha deciso di farsi sentire e nel post partita l’allenatore Andrea Mosconi ha parlato di quanto successo contro gli abruzzesi: "Anche gli avversari hanno detto che era rigore netto, però è una magra consolazione".

A Pesaro, invece, a tenere banco è il Benelli che torna a mostrare i suoi limiti. Domenica infatti contro il Cesena (20.45) la Vis avrebbe potuto contare su un super incasso se il settore ospiti fosse stato all’altezza. I 588 biglietti concessi ai tifosi cesenati non bastano ad accontentare nemmeno un quarto delle richieste e così allo stadio gli ultras della curva mare resteranno fuori per protesta.

Ad Ancona a tenere banco è di nuovo mancato arrivo in città del patron Tiong che tra un impedimento e l’altro continua a rimandare. Il patron è atteso in città per completare davanti al notaio la compravendita degli oltre sette ettari di terreno dove dovrebbe sorgere il centro sportivo dell’Ancona, pagando al Comune poco più di 1,2 milioni di euro. Aveva detto al sindaco Daniele Silvetti che sarebbe arrivato nel giro di "una o due settimane", nell’ultimo scambio di messaggi, ma sollecitato ieri dallo stesso sindaco, Tiong ha risposto che non sarà ad Ancona entro il 15 marzo e, soprattutto, che non è in grado di fissare una data per il prossimo appuntamento. "Gli ho scritto un messaggio, gli ho chiesto qualche delucidazione sui tempi per organizzarmi – spiega il sindaco – e lui dopo mezz’ora mi ha risposto scrivendo che non sarebbe venuto ad Ancona e che non era in condizioni di darmi una data certa per il nostro prossimo incontro, confermando, però, l’intenzione di onorare l’impegno preso per realizzare il centro sportivo, per quanto rammaricato dei risultati che sta conseguendo la squadra".