La festa dei commercianti: "Musica e negozi aperti"

Balli, musica e negozi aperti animeranno Macerata sabato sera: dalle 18 a tarda notte torna la festa dei commercianti del centro storico. Previsti undici punti musica tra i Cancelli e piazza della Libertà, dove una grande festa con quattro dj ad alternarsi alla consolle dalle 21 farà ballare tutti con musica disco ed elettronica. A suonare, dalle 21 alle 2, saranno Giammaria Ascani, Apofenja, Ezio Mancini e Cim&Skinz. Col sostegno di Confartigianato, Pro loco e Croce rossa, l’appuntamento si inserisce nel cartellone dell’estate maceratese, "estate che ha battuto ogni record di iniziative, presenze e partecipazione", come sottolinea l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, che aggiunge: "L’amministrazione, nei limiti di quanto possibile, è attenta a tutte le proposte ben presentate che arrivano".

Dopo aver ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, il presidente dell’associazione dei commerciati del centro storico, Giuseppe Romano, si è augurato di "poterci confrontare con tutti i commercianti, anche fuori dall’area che va dai Cancelli a piazza della Libertà. Bisogna darsi man forte, lavorare insieme. C’è sinergia nel centro storico anche con baristi e ristoratori". Alla presentazione della serata era presente infatti anche Marco Guzzini, referente di Gastronetwork, neonata associazione che raggruppa baristi e ristoratori maceratesi. "Siamo stati a fianco al Mof, agli aperitivi all’opera, agli aperitivi europei, a tutti i commercianti e alle attività imprenditoriali. Speriamo sempre nella massima partecipazione a queste pregevoli iniziative", ha detto Francesco Cacopardo, della Confartigianato. "Macerata viva anche la sera, nel rispetto della legge e delle regole, è bellissima e pulita. Così come è bello vedere i giovani, a cui questa festa è principalmente rivolta, e i turisti, che non mancano – ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli –, la sorveglianza sarà alta. I giovani, negli anni Covid, hanno sofferto molto l’isolamento, vederli ora socializzare in città è magnifico". "Come Croce rossa daremo il nostro contributo – ha detto la presidente Rosaria del Balzo Ruiti –, non c’è maggior piacere che vedere vivo e attivo il centro storico. Il coinvolgimento sarà a tutto tondo, con un target che riguarda giovani, meno giovani e famiglie. Ci sarà la nostra postazione informativa: oltre alla possibilità di fare l’alcol test, faremo formazione facendo conoscere i rischi e le possibilità sul bere in maniera responsabile". "Abbiamo collaborato alla festa per la parte logistica – dice il presidente della Pro Loco, Luciano Cartechini –, in piazza della Libertà ci sarà uno stand gestito dai commercianti con acqua, Coca Cola e birra, non food o drink come era emerso da alcune locandine. Tutto viene fatto in piena regola".