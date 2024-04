La festa dei motori. Sfilano le Ferrari nel fine settimana: "Focus sulla sicurezza"

Sabato e domenica Macerata ospiterà un evento tra motori, sicurezza stradale e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Si tratta di "Red emotion", che esporrà nella due giorni quattro Ferrari da competizione tra piazza della Libertà, che verrà raggiunta dalle vetture dopo una parata dinamica, e i giardini Diaz. "Queste auto rappresentano un’eccellenza italiana – ha detto l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –, ma sono anche un’occasione per parlare, sabato mattina, di sicurezza stradale con i ragazzi delle scuole al teatro Lauro Rossi, grazie alla collaborazione della polizia municipale. Un evento quindi tra motori, sicurezza e promozione del territorio in scala internazionale, vista anche la presenza dell’ambasciatore vietnamita Duong Hai Hung". Il sindaco Sandro Parcaroli ha ribadito: "Macerata ha sposato un evento di grande richiamo, volano di promozione per la città".

"Il nostro team gira nelle città per sensibilizzare all’attenzione sulla strada e per far conoscere le piste dove gli appassionati di motori possono divertirsi in velocità senza essere pericolosi, fermo restando che anche in pista vanno seguite delle regole. Portare le Ferrari è un modo di promuovere il territorio. Saranno presenti, oltre che le auto da competizione, anche Ferrari da strada che faranno da cornice", dice Gianluigi Bianchini, del team Mrnc12. Gaudenzio Tavoni, giornalista che da sempre si occupa di motori, aggiunge: "La sicurezza stradale è tra le priorità delle istituzioni e delle associazioni come Mrnc12, team automobilistico che ha molto a cuore il tema della sicurezza e della sua ricezione da parte delle nuove generazioni". "Faremo parate dinamiche sia sabato che domenica, sarà molto emozionante. Io guiderò la nuova Ferrari, la 296 challenge, che affronterà il campionato europeo – ha detto il pilota Giammarco Marzialetti –, Macerata sarà per due giorni un museo a cielo aperto". "Il codice della strada serve a tutelare l’incolumità di tutti – ha ribadito l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –, vogliamo arrivare all’obiettivo zero morti nelle strade. Tra quest’evento e il progetto Life addicted, che insegna a non mettersi mai alla guida dopo aver bevuto, ci proviamo". Alla presentazione dell’evento è intervenuto anche il comandante della polizia locale Danilo Doria: "Faremo sì che le regole vengano rispettate, valorizzando il connubio tra la bellezza delle Ferrari e quella delle vie cittadine". Appuntamento quindi per le parate, che saranno tre: alle 15.30 di sabato e alle 10.45 e alle 15.30 di domenica.