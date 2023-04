La festa del 25 aprile "Messa in secondo piano"

Non si placa la polemica sul 25 aprile: ieri il sindaco Sandro Parcaroli ha incontrato l’Anpi e le altre associazioni che avevano richiesto un confronto per organizzare le celebrazioni, ma ieri in Consiglio, con l’ordine del giorno urgente, ieri, Alberto Cicarè (Strada Comune), è tornato sull’argomento. L’assessore Paolo Renna ha sottolineato che l’incontro non c’è stato prima "per impegni urgenti da parte del sindaco", ma che l’amministrazione "tiene tantissimo a tutte le feste nazionali e con le associazioni ci rivedremo il 6 aprile per organizzare una festa che sia di tutta la città". "Credo che però questo faccia parte di una sorta di stretegia – ha ribattuto Cicarè –, l’atteggiamento da muro di gomma che denota la volontà di mettere in secondo piano alcuni eventi della nostra storia e di metterne in primo piano altri che hanno altro colore culturale e politico. E questa viene fatta passare come una semplice mancanza di tempo". "Le parole di Renna sono disarmanti – ha aggiunto Narciso Ricotta (Pd) –, il 25 aprile capita tutti gli anni il 25 aprile, non ci dovrebbe essere bisogno di sollecitare un incontro. E rispondere a una richiesta non è corretto dal punto di vista istituzionale". Sul fronte aperitivi europei "non tira una bella aria – ha specificato Ricotta –, pare che i commercianti abbiano difficoltà ad organizzarli". Approvato all’unanimità la richiesta di un potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Macerata e ospedale di Torrette e aeroporto di Falconara (proposta di Sandro Montaguti e Barbara Antolini di FI e di Antonella Fornaro dell’Udc). Approvat la proposta di un patto di amicizia turistico culturale tra Macerata e Odessa in Ucraina (di Ulderico Orazi, Italia Viva). Ma scintille si sono viste sulla questione del reddito di civiltà, tra la consigliera Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) e la vicesindaco Francesca D’Alessandro: si tratta di un intervento (delibera di giunta di febbraio) a favore dei nuclei familiari in condizione disagio sociale e precarietà lavorativa, "ma al beneficiario si offre un reddito per 18 ore settimanali di circa 400 euro al mese e per soli 6 mesi, destinatario chi ha tra i 45 e i 65 anni. Messo così, questo piano ha tanti limiti.: non si stabilisce un sistema di punteggi e poi 60mila euro sono una cifra irrisoria per rispondere alla grave crisi occupazionale ed economica. Correggete". Ma parole infuocate sono volate tra lei e D’Alessandro quando Montervede l’ha pregata di non "fare facce schifate mentre parlo". E D’Alessandro: "Lei non è tenuta a interpretare il mio viso". "Penso che la Monteverde ritenga di essere ancora l’assessore competente – le parole di Pierfrancesco Castiglioni (FdI) –, dire alla vicesindaco che deve studiare di più, che è superficiale, è andare sul personale. È proprio un intervento sgradevole. Chiedere più condivisione è un conto, parlare con arroganza un altro. Sulla questione abbiamo lavorato a lungo e nel bando ci sarà tutto ciò che lei ha chiesto, si chiarirà tutto, criteri e punteggi". La mozione non è stata accolta. Si è discusso anche della banca che da via Carducci si trasferisce in corso Cavour (questione che il sindaco sta seguendo di persona) e anche dei bivacchi nel cantiere di piazza Pizzarello nell’ambito della mozione presentata da Andrea Perticarari (Pd) che ha chiesto un censimento degli immobili del centro storico ai fini della sicurezza.

Chiara Gabrielli