La festa del Carlino con i lettori. Tour per i 140 anni del giornale, domani la tappa a Macerata

Il Resto del Carlino compie 140 anni e celebra questo importante anniversario con un lungo tour in tutte le sue città. Domani la festa sarà a Macerata: alle 18, al cortile di Palazzo Conventati, a piaggia della Torre Macerata. In prima linea i protagonisti della vita cittadina: istituzioni, associazioni, rappresentanti del mondo della cultura e dello sport. E ovviamente i lettori. Il nostro quotidiano e la comunità si riuniranno come in un caffè letterario. Sarà presente anche il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. Interverranno il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. E ancora, Andrea Angeli, funzionario dell’Onu, peace-keeper noto per la sua lunga e intensa carriera nelle Nazioni Unite in missioni di pace; Lucrezia Ercoli, professoressa di Storia dello spettacolo all’Accademia di belle arti di Macerata, dal 2011 direttrice artistica di Popsophia; Albino Massaccesi, vicepresidente della Lube; Rosaria Del Balzo Ruiti, presidentessa della Croce Rossa delle Marche, già al vertice dell’associazione nel comitato provinciale e della fondazione Carima. A completare il parterre, l’arbitro di serie A Juan Luca Sacchi e Marco Vinco, il direttore del Macerata Opera Festival, con una carriera da cantante lirico di fama internazionale. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare basta iscriversi al link ilrestodelcarlino.it/140/tour-macerata (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Seguiranno buffet e cocktail.