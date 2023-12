La festa del Donoma, grandi eventi per i dieci anni

Il Donoma celebra il suo decennale con un ricco programma delle festività di fine e inizio di anno. In sostanza, sarà una seconda inaugurazione di una discoteca – come dice il suo gestore Daniele Maria Angelini – che ha portato a Civitanova il turismo di notte a tutto beneficio del divertimento e di un’economia alimentata dalla movida in bar e ristoranti". Angelini ricorda con orgoglio come in quel 2013 fosse lì, in via Mazzini, a tagliare il nastro nella veste istituzionale di presidente del Consiglio comunale, e con altrettanto orgoglio rivendica a sé, oggi, la gestione di un esercizio universalmente riconosciuto come il più rinomato della costa adriatica per intrattenimenti invernali. L’anniversario sarà celebrato sabato. Una maxi torta offerta ai presenti e la spettacolare esibizione del Dj Ludwig costituiranno il benvenuto a quanti intenderanno intervenire per festeggiare l’evento. "Conservo ancora una foto del 2013 in cui tagliavo il nastro assieme a Diana Zamfir e a Stefano Longhi, che insieme con Aldo Ascani gestivano il locale", racconta Angelini. "Oggi ho rilevato la gestione per riportare il Donoma, dopo il Covid, agli antichi fasti. Dieci anni fa – aggiunge – non esisteva in città l’intrattenimento notturno e i giovani erano costretti a migrare altrove, non senza preoccupazione delle loro famiglie. Oggi, grazie al Donoma nella stagione invernale e allo Shada in quella estiva, non è più così e la discoteca, grazie anche a chi mi ha preceduto, Longhi, Zamfir e Ascani, è tornata ad essere un numero uno del divertimento notturno e la mia intenzione è quella di migliorarla ancora". Sabato ci sarà il Dj Ludwig. Il 23, invece, a salire sul palco sarà Diss Gacha, giovane rapper classe 2001, il cui ultimo EP ha esordito in top 100 di Spotify. La notte di Natale tornerà ’Bello Figo’ . Proseguono gli appuntamenti del martedì con il ’Martes calientes’ mentre la notte di San Silvestro cenone e veglione targati Senorita.

Giuliano Forani