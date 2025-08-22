La festa del patrono. Messa, fiera e stand. Ecco tutto il programma

Conto alla rovescia per la fiera di San Giuliano che inizierà sabato 30 alle 14 e proseguirà per tutto il giorno successivo con 230 espositori. Gli appuntamenti per la festa del patrono partiranno già domani, con la mostra del fischietto in terracotta nelle vetrine dei negozi. Il ricco programma intreccia fede, tradizione e cultura grazie all’organizzazione di Pro loco, Diocesi, Cif San Giuliano e del mondo associativo, con il coordinamento dell’amministrazione. Domani alle 17 prenderà il via anche la mostra del giocattolo dei nonni in corso della Repubblica e, alle 18 alla galleria degli Antichi forni, ci sarà il taglio del nastro per la mostra di Marco Spaccesi. Dopodomani alle 17 nel cortile di palazzo Conventati incontro con i poeti maceratesi: saranno protagonisti, con la conduzione di Fernando Pallocchini, Toto Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Gilberto Sacchi, Giuseppina Trippetta e Mauro Valentini. Giovedì 28, in piazza della Libertà, alle 19.30, ci sarà l’apertura del cocktail bar e, a seguire, la serata con il gruppo musicale "Jovanotti Fortunati". Venerdì 29, alle 19.30, dopo l’apertura degli stand gastronomici, spazio alla presentazione della squadra di calcio Maceratese e, a seguire, musica e divertimento con la serata "80 voglia di 90 – 2000". Domenica 31, alle 18, sul sagrato del duomo, si svolgerà la messa in onore di San Giuliano presieduta dal vescovo Marconi e, a seguire, la processione. Sabato 30 piazza della Libertà ospiterà, a partire dalle 17, la bancarella delle tradizioni con la vendita del fischietto in terracotta che può essere prenotato chiamando al 339-4386374 o 339-6282459; durante il pomeriggio spazio all’incontro "Un’artista per un’etichetta per San Giuliano" con Marisa Cesanelli. Domenica 31, sempre in piazza della Libertà, continuerà la vendita del fischietto in terracotta a partire dalle 10 e, alle 20, ci sarà l’estrazione della lotteria di San Giuliano. A partire dalle 16 di sabato 30 piazza della Libertà ospiterà il mercatino dei bambini, e alle 19 si terrà l’esibizione della scuola di danza "OltAkademi".

Dopo l’apertura delle 19.30 degli stand gastronomici, alle 21 spazio alla presentazione della squadra di volley femminile Cbf Balducci. A concludere la serata, alle 22.30, la musica e l’animazione del format "Z-chalet on tour". Domenica 31 gli stand gastronomici in piazza della Libertà proporranno prelibatezze locali e della tradizione sia per il pranzo che per la cena. Alle 20, alla galleria degli Antichi forni, ci sarà la chiusura della mostra di Spaccesi e, a partire dalle 20.45, in piazza della Libertà, l’amministrazione ospiterà le delegazioni dei comuni gemellati con Macerata: Weiden, in Germania, e Floriana, a Malta. Alle 21.15 ci sarà la presentazione della squadra di volley maschile Pallavolo Macerata e la serata si concluderà con l’esibizione musicale del gruppo "Chic Live". Come ogni anno, la comunità si raccoglie per una delle ricorrenze più sentite, in un clima di partecipazione e condivisione che coinvolge cittadini, istituzioni e visitatori.