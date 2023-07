La festa della montagna fa il pieno "Bel momento di convivialità"

Tanta gente ha preso parte alla diciannovesima edizione della Festa della Montagna, organizzata nello scorso fine settimana dal Gruppo Alpini Val Potenza sui prati del Monte San Vicino, con ritrovo presso l’ex casa della Forestale al San Vicinello. L’iniziativa ha avuto inizio sabato pomeriggio con il raduno del camper club ’Il Cassero’ di Castelraimondo e successiva cena a base di polenta per tutti. La giornata di domenica invece è stata un’occasione per unire la musica della Banda musicale Veschi di Matelica, diretta dal maestro Gabriele Bartoloni, con le voci della Corale polifonica Antonelli, diretta dal maestro Cinzia Pennesi, per accompagnare insieme la celebrazione liturgica presieduta dal vescovo emerito di Fabriano-Matelica, monsignor Giancarlo Vecerrica. Nel corso della mattinata anche la consegna del premio "Nello Mosciatti e Alfredo Panichelli", alla presenza del presidente del gruppo Alpini, Angelo Ciccarelli, dei sindaci di Matelica, Gagliole e Castelraimondo e del consigliere regionale Renzo Marinelli. Apprezzamenti dal sindaco Massimo Baldini: "Davvero un bel momento di convivialità".

m. p.