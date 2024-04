La festa della polizia. Dalla guerra allo spaccio ai servizi tra la gente: "Un anno in prima linea"

Con una cerimonia solenne al teatro Lauro Rossi, ieri la Polizia di Stato ha festeggiato il 172esimo anniversario dalla sua fondazione. Il questore Luigi Silipo ha accolto il prefetto Isabella Fusiello e tutte le autorità provinciali. Sono stati letti i messaggi del presidente Sergio Mattarella, del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani. Dal palco, il questore Silipo ha ringraziato le autorità e i poliziotti e le poliziotte della provincia per l’impegno messo ogni giorno a fianco delle persone: "Il nostro motto è "Esserci sempre", che vuol dire aiutare, mettere l’altro prima di noi stessi. Il nostro non è un lavoro, è uno stile di vita".

Il questore ha ricordato anche la storia di una anziana, che aveva chiesto aiuto alla polizia per la spesa: "Si può cambiare il mondo anche con un sorriso". La festa della polizia è sempre l’occasione per premiare gli agenti che si sono distinti con indagini e operazioni. I premiati sono agenti in servizio alla Squadra mobile, alla Polstrada, all’Ufficio stranieri e al commissariato di Civitanova. Quest’anno dunque, l’encomio solenne è andato ai sovrintendenti Giuseppina Pinna ed Emanuele Balzi, all’assistente capo coordinatore Roberto Domizi, al vice ispettore Gianluca Romagnoli (ora in quiescenza), per una operazione che portò in carcere 13 persone accusate di spaccio. Encomio solenne all’agente scelto Danilo Mario De Nigris. Encomio al vice sovrintendente Daniele Sorato, all’agente Leonardo Brandi, al vice ispettore Michele Bocchi, all’ispettore Erasmo Perniola, all’ispettore Lorenzo De Renzis, al sovrintendente Lorenzo Di Paolo. Lode al vice sovrintendente Gabriele Senesi, al vice sovrintendente Laura Bucossi, all’assistente capo Marco Gallucci, all’assistente capo coordinatore Massimiliano Giretti, al sostituto commissario Roberto Rapacci, al sovrintendente capo Rinaldo Alessandrelli, al vice ispettore Fabio Castelli, al sovrintendente Pier Giovanni Francioni, all’agente scelto Giordano Virgili, al sostituto commissario Carlo Piergentili, al sostituto commissario Mauro Pirro, all’ispettore Eno Scagnetti, ai sovrintendenti Gionata Compagnucci, Luciano Flaviani e Giuseppina Pinna. Alla cerimonia hanno preso parte anche i ragazzi delle classi vincitrici del concorso "Pretendiamo legalità". Per la scuola primaria, i primi classificati sono gli alunni delle quarte A, B e C dell’istituto Via Tacito di Civitanova, plesso di Santa Maria Apparente. Per le medie, vincitrici sono la 1^ D dell’istituto Tacchi Venturi di San Severino, e le classi 2^ e 3^ D del plesso di Gualdo dell’istituto "Giacomo Leopardi" di Sarnano. Per le superiori, prima classificata la classe 4^ D del liceo artistico "Giulio Cantalamessa" di Macerata.

In occasione della cerimonia, in piazza della Libertà sono stati schierati mezzi e attrezzature in uso alla polizia. Prima della festa in centro a Macerata, una corona d’alloro è stata deposta nella caserma "Pasquale Paola" in via dei Velini, in onore ai caduti della polizia di Stato. Il questore Silipo ha chiamato "i nostri angeli custodi" i familiari di Leonardo Caucci, Michele Angelozzi e Gianluca Idone, tre agenti che lavoravano a Macerata rimasti uccisi nel corso di operazioni di servizio.