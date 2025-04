La festa della polizia: "Giustizia e legalità. La presenza è costante"

La provincia di Macerata è stata inserita al quarto posto tra quelle più sicure d’Italia. Auspico di raggiungere target sempre migliori. Lo ha detto ieri il questore Gianpaolo Patruno, nel corso della cerimonia che celebra i 173 anni dalla fondazione della polizia di stato. "Esserci sempre" il motto della cerimonia, che ha celebrato le donne e gli uomini della polizia sempre pronti a mettersi in gioco e ad essere dove c’è bisogno di loro. La piazza XX Settembre a Civitanova ha ospitato, per la prima volta, l’evento, al quale hanno preso parte il prefetto Isabella Fusiello, il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone, i vertici e i rappresentanti delle forze dell’ordine a livello provinciale e locale, il vescovo Nazzareno Marconi, il senatore Elena Leonardi, il vice presidente della giunta regionale Filippo Saltamartini, i sindaci e gli assessori del comuni della provincia e gli imprenditori.

La manifestazione ha coinciso con il primo anno di mandato del questore. "Il 173esimo anniversario della fondazione della polizia testimonia come il motto "esserci sempre" richieda profonda dedizione ed impegno – ha detto Patruno –. Rivolgo un sentito ringraziamento al prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello, per la sua vicinanza alla polizia, e al sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, per averci concesso di festeggiarci nella sua città. Nonostante la semplicità della manifestazione, che anche nel 2025 ha come motto "esserci sempre", continueremo a sottolineare il rinnovato impegno delle donne e degli uomini della polizia di stato, alla ricerca della giustizia e dell’affermazione della legalità. Noi ci siamo ogni volta che la nostra presenza è richiesta e ci siamo con tutte le nostre articolazioni, la questura, il commissariato, la polizia stradale, la polizia scientifica, la polizia cibernetica. La polizia si batte perché Macerata e la sua provincia continuino ad essere un territorio libero. La provincia di Macerata è stata inserita al quarto posto tra quelle più sicure di Italia, nell’ultima classifica stilata dal Sole24ore. Auspico di raggiungere target sempre migliori". Il questore ha anche parlato del disagio giovanile. "Assistiamo da parte di giovanissimi – ha detto – ad una violenza che agisce spudoratamente, talvolta anche esibita sui social. L’attenzione deve essere da parte di tutte le istituzioni. Abbiamo il piacere di avere tra noi una coppia di coniugi ultrasettantenni osimani, vittime di una truffa avvenuta poco più di un mese fa ad opera di tre campani intercettati a Civitanova, che avevano portato via loro non solo il denaro ma anche preziosi ricordi, restituiti grazie all’intuito dei ragazzi del commissariato di Civitanova".

Poi le premiazioni. Promozione per merito straordinario da ispettore a ispettore capo agli ispettori Marco Pazzelli e Andrea Elisei della stradale di Camerino per aver salvato un uomo finito accidentalmente in un dirupo, lungo la ss77. Promozione per merito straordinario da agente a agente scelto a Michele Di Candeloro e per la stessa operazione encomio solenne all’agente Leonardo Brandi del commissariato di Civitanova per aver salvato un uomo che voleva togliersi la vita. Promozione per merito straordinario da agente ad agente scelto a Leonardo Pignani e per la stessa operazione encomio solenne concesso a Fabrizio Bono e Alessandro Bartolucci per aver bloccato un extracomunitario armato di mannaia, a Macerata nel 2023. Encomio solenne concesso a Giuseppina Pinna e a Gianluca Romagnoli della squadra mobile per aver salvato la vita ad un giovane in overdose nei bagni pubblici di Macerata. Encomio solenne concesso a Flaviano Luciani, Stefano Dignani, Danilo Angelucci, Giuseppe Izzo e per la stessa operazione encomio concesso a Graziano Rogante, Riccardo Bortolotti, Mauro Pirro e Casso Paciaroni per aver arrestato un uomo per tentata rapina in un esercizio commerciale. Encomio solenne a Michele Di Candeloro e per la stessa operazione encomio a Lorenzo De Renzis, Flaviano Luciani, Lorenzo Di Paolo, Marco Francia, Mauro Grassetti, Massimo Stefoni, Danilo Angelucci, Massimiliano Giretti, Tiziano Ottaviani, Riccardo Bortolotti Mauro Pirro e Daniela Muzi, per l’arresto in flagranza dell’omicida di Alika.