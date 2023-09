La festa della Protezione Civile a Montefano: il sindaco pilastro della società

Sono stati premiati tutti i volontari della protezione civile di Montefano l’altra sera, al teatro a Rondinella, per riconoscere il loro lavoro, il coraggio e l’impegno a favore della comunità montefanese. "La Protezione Civile - ha affermato il Sindaco Barbieri - rappresenta un pilastro fondamentale della nostra società, un baluardo che ci protegge in situazioni di emergenza e che s’impegna ogni giorno per garantire la sicurezza e il benessere di tutti noi. I volontari mettono a disposizione tempo ed energie, spesso sacrificando momenti con le famiglie, per essere al nostro fianco nei momenti di bisogno". Alla cerimonia hanno partecipato anche i gruppi di Protezione civile di Appignano, Castelraimondo, Montecassiano e Recanati che sono stati premiati dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Ferdinando Falco. La festa della Protezione Civile è stata anche l’occasione per presentare il nuovo Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile: l’architetto Sancricca ha illustrato le caratteristiche del territorio di Montefano precisando cosa fare e dove recarsi in caso di alluvione, terremoto ed altre calamità naturali. A conclusione della serata è stata consegnata la divisa da volontario ad Andrea Cionco – sedicenne figlio della Coordinatrice Roberta Avvisati – che è entrato a far parte anche lui del Gruppo Comunale "Vivo in famiglia questo impegno e ho deciso autonomamente di impegnarmi anch’io, voglio mettere a disposizione degli altri le mie capacità e il mio tempo perché credo che sia per me un’importante occasione di crescita e di integrazione maggiore con i miei concittadini".

Antonio Tubaldi