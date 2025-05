La festa della Repubblica. Diciannove nuovi cavalieri

Cerimonia istituzionale al monumento dei Caduti di Macerata e poi piazza della Libertà, in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Lunedì, accompagnato dall’Orchestra "Insieme per gli altri" diretta dal Maestro Simone Tisba, l’evento avrà inizio alle 8.45 con il ritrovo delle autorità; dopo la resa degli onori e la cerimonia dell’alzabandiera, il prefetto Isabella Fusiello deporrà una corona d’alloro ai piedi del monumento. Dalle 9.45, in piazza della Libertà, schieramento dei reparti e resa degli onori, seguite dal saluto del sindaco Sandro Parcaroli e dalla lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Alle 10.20 cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: saranno nominati diciannove nuovi cavalieri, un ufficiale e tre commendatori.

I cavalieri sono Giancarlo Bettucci, Giuseppe Biagelli, Graziano Bocci, Giuseppe Mangione, Elisabetta Marcolini e Gabriele Senesi di Macerata; Gaspare Felace, Massimiliano Mataloni, Ennio Pesaresi e Armando Reale di Civitanova; Delio Berrè di Recanati; Maria Teresa Baglione, Antonio De Biase e Luigi Passacantando di Tolentino; Gastone Corti e Alberto Grasselli di Cingoli: Roberto Corradetti di Montecosaro; Franco Marcucci di Montecassiano; Anna Ruggeri di Colmurano. Sarà, invece, nominato ufficiale Gian Paolo Piccioni di Pollenza. I nuovi commendatori sono Enrico Ruffini di Macerata, Renzo Foglia di Tolentino e Vincenzo Cassano di Andria. Si proseguirà alle 11.30 con alcuni studenti delle Università di Macerata e Camerino, e degli istituti superiori della provincia, i quali leggeranno selezionati articoli della Costituzione; nel corso della cerimonia sarà inoltre distribuito il volume de "La Costituzione per immagini", progetto nato dalla collaborazione tra la Prefettura di Macerata, le Università di Macerata e Camerino, il liceo artistico Cantalamessa, il liceo classico-linguistico Leopardi e il liceo scientifico Galilei del capoluogo. Il volume è stato realizzato con la collaborazione di studentesse e studenti coinvolti e dei loro insegnanti, accanto alla disponibilità di Giovanni Clementoni e dell’azienda Clementoni spa.