La festa dell’Arma. Dalle vite salvate alla lotta allo spaccio, premiati i carabinieri

Con una cerimonia solenne in piazza Vittorio Veneto, i carabinieri hanno celebrato il 210° annuale della fondazione. Alla presenza delle autorità sono stati premiati i militari che, nel 2022 e nel 2023, si sono distinti arrivando in soccorso di persone in difficoltà, o arrestando spacciatori e truffatori. Schierati in piazza, al comando del tenente Cristian Mucci del Nucleo operativo di Civitanova, un plotone in grande uniforme storica, uno di comandanti di stazione, un’aliquota di carabinieri forestali, i Reparti speciali, militari motociclisti e sciatori.

Ecco i premiati. Encomio solenne ai brigadieri Davide Demetri e Adriano Quintino Trisolini, e ai vice brigadieri Gianluca Baldi e Michele Mandolini, ed encomio semplice ai marescialli capo Andrea D’Orazio e Maurizio Orioli, per aver fermato un soggetto che, armato di coltello, si era barricato in casa minacciando di uccidere il padre anziano, a Montecosaro il 9 giugno 2022. Encomio semplice al maggiore ora in congedo Serafino Dell’Avvocato, al luogotenente Bartolomeo Filannino, ai marescialli Gianluca Nicosia e Simone Cittadini e all’appuntato Rocco De Giovanni, per l’arresto di un soggetto per l’accoltellamento sul lungomare di Civitanova, l’8 agosto 2022. Encomio semplice ai luogotenenti Giammario Aringoli e Massimiliano Lucarelli, al maresciallo Rocco Maria Bratta, al brigadiere Giuseppe Silvestri, all’appuntato in congedo Stefano Salvatori e al carabiniere Davide Scolozzi, per l’arresto dei due uomini armati che rapinarono un autogrill a Tolentino il 23 luglio 2022. Encomio semplice al vice brigadiere Daniele Di Stefano e agli appuntati Donato De Rinaldis e Alessandro Russi, per aver salvato un uomo che minacciava di uccidersi, a Macerata il 2 novembre 2022. Encomio semplice al luogotenente Umberto Paglioni e al maresciallo capo Francesco Brugnoli, per l’arresto dell’autore della rapina in un negozio di Cingoli, il 13 gennaio 2023. Encomio semplice al marescialo Marcello Bragagnolo e al carabiniere Gabriele De Paolo, per l’operazione antidroga messa a segno a Visso, con l’arresto di un soggetto e il sequestro di hashish e cocaina, a luglio 2023. Encomio semplice al brigadiere Alessio Paolini e al carabiniere Loris Margiotta, per aver rianimato un uomo che aveva tentato di togliersi la vita, a Tolentino il 25 luglio 2023. Encomio semplice al luogotenente Silvio Mascia e al carabiniere Gabriele Trane, per aver soccorso un giovane asserrragliato in casa con intenti suicidi, a Recanati lo scorso dicembre. Encomio semplice al capitano Domenico Spinali, al vice brigadiere Ciro Farina, all’appuntato Filippo Mancini, per l’indagine sulle truffe con i bonus per l’edilizia, con l’arresto a luglio di sette persone e il sequestro di due milioni e 700mila euro. Il comandante provinciale, colonnello Nicola Candido, ha menzionato in particolare l’impegno sui fenomeni della violenza di genere, le truffe agli anziani, lo sciacallaggio nel cratere, ribadendo l’importanza degli incontri nelle scuole per i cittadini di domani.