La festa di Carnevale trasloca nei locali della Contram

Oggi va in scena il Carnevale della Città di Camerino, organizzato dall’amministrazione comunale. Inizialmente previsto al Sottocorte Village, si sposterà nei locali Contram a causa delle incerte previsioni meteo. Dalle 15 in poi via libera a musica, spettacoli, dolci, e tante sorprese. Ci sarà, come di consueto, la grande parata di tutti i gruppi mascherati: previsti premi per quelli più numerosi e per le maschere più belle. Animazione a cura del Centro studi danza Joy Dance, mentre l’intrattenimento per i più piccoli è affidato a GiovaniSan. In questa edizione si terrà anche la sfilata dei soci del Fiat 500 Club Italia del coordinamento di Macerata. La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Per partecipare alla parata in maschera è possibile organizzare un proprio gruppo iscrivendosi al 345/8855294 o allo 0737/63253.