La festa di San Giuseppe riempie il quartiere

Grande successo di pubblico per la festa di San Giuseppe, un appuntamento tradizionale particolarmente sentito dai residenti del quartiere, ma in generale dai civitanovesi. L’evento è organizzato dalla parrocchia San Giuseppe e dal suo comitato festeggiamenti che si sono prodigati per raccogliere sponsor e si sono messi a disposizione per la lotteria, la ruota della fortuna e la logistica. Musica, spettacolo e bancarelle targate Mylove Eventi, che anche in questa edizione ha lavorato per rendere ancora più attrattiva la festa del quartiere: una collaborazione, nata l’anno scorso, che si sta consolidando nel tempo.

"Tanta gente in piazza, parecchio movimento in giro – ha commentato Alessandro Faustini, referente del comitato festeggiamenti San Giuseppe Operaio –, anche grazie ad un mercatino più lungo che ha portato le persone a passeggiare di più. Un ringraziamento all’amministrazione comunale".

"La gente del quartiere ha apprezzato il mercato, grande come quello di tanti anni fa – ha detto Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia Mylove Eventi –. La festa non si è concentrata soltanto in piazza, ma dalle giostre fino a via Fratelli Bandiera. Una festa sempre sentita. Il mercatino ha animato la festa con una selezione di artigiani, creativi e stand gastronomici. L’area food ha registrato un ottimo afflusso di pubblico, con tanti visitatori che hanno apprezzato le specialità proposte. Per gli artigiani, l’andamento delle vendite è stato variabile: alcuni hanno avuto buoni riscontri, mentre per altri la giornata è stata più tranquilla".