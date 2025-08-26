La festa di San Nicola ancora senza fuochi d’artificio: "Ci sono altre priorità e tuteliamo gli animali"

Anche quest’anno – e siamo al decimo – niente fuochi d’artificio a chiusura delle festività di San Nicola, a Tolentino. E la somma risparmiata, circa 10mila euro, sarà destinata alle manutenzioni.

Pur essendo un’attrazione per grandi e piccini e pur trattandosi di una tradizione, "ci sono tante altre priorità e necessità" spiega il sindaco Mauro Sclavi (nella foto). "Dobbiamo sistemare i bagni pubblici, i giochi nei parchi per bambini – continua –, procedere con manutenzioni varie. Quindi preferiamo utilizzare i soldi in questi settori, per cose più importanti. Inoltre gli animali domestici hanno paura dei fuochi d’artificio". Rumori forti, bagliori e scoppi improvvisi possono essere fonte di stress per cani e gatti. Già dal 2016, con il sindaco Pezzanesi, la giornata in cui si svolge la fiera e si celebra la Festa del Perdono in centro storico, che quest’anno si svolgerà domenica 14 settembre, finisce senza botti. Pure l’amministrazione Sclavi (insediatasi nel 2022) ha deciso di proseguire nella scelta di non organizzare lo spettacolo pirotecnico.

Tanti gli appuntamenti tradizionali in cartellone, comunque, a settembre. Mercoledì 10, giorno della festa di San Nicola, alle 21 in piazza della Libertà "Premio Ponte del Diavolo al cittadino tolentinate dell’anno", a cura dell’associazione I Ponti del Diavolo e del consiglio di contrada. Oppure, ad esempio, giovedì 11 Tolentino Food&Sound e presentazione della stagione sportiva di Futura Pallavolo. Sabato 13 rievocazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, oltre all’apertura della mostra fotografica Impressum. Domenica 14 fiera e festa del Perdono in centro storico, con la classica tombola finale.

