La festa nel segno di San Nicola: "Momenti di socialità e speranza"

Presentato il programma delle manifestazioni dedicate a San Nicola, a Tolentino, dal sindaco Mauro Sclavi, con il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, gli assessori Fabio Tiberi e Benedetta Lancioni, il consigliere delegato Luigino Luconi e il priore della basilica di San Nicola, padre Massimo Giustozzo. Domani, giorno della festa del santo, alle 16 benedizione dei bambini. Alle 18.30 la messa sarà presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Giovedì, alle 21.30, il santuario ospiterà "Luce di speranza", spettacolo musicale con i Diviluce (interpreti Viviana de Marco, Fausto Palmieri, Federica Pantanetti, Mauro Giorgini, Snezana Tintor).

La festa del Perdono invece sarà aperta, alle 11, da padre Gabriele Pedicino, priore della Provincia d’Italia degli agostiniani. Domenica, alle 17.45, processione di San Nicola per le vie e le piazze della città e a seguire, alle 19, la messa sarà celebrata da monsignor Claudio Giulidori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Azione Cattolica italiana con la partecipazione dei sindaci dell’unione montana Monti Azzurri e della delegazione del Comune di Modugno. Ricco anche il calendario civile. Giovedì, dalle 18, in piazza della Libertà "Tolentino Food&Sound", buon cibo e musica dal vivo (con un omaggio ai Pink Floyd) a cura di Street Food dei Sibillini. Venerdì, nel pomeriggio e in serata nel foyer del teatro Vaccaj "Pinocchio", Gran teatro dei burattini di Rancia VerdeBlu. Lo stesso giorno, alle 20.45 in piazza della Libertà, per la rassegna Musica Una "Io canto. Omaggio alla canzone italiana" con Riccardo Foresi and That’s Amore Orchestra. Sabato, dalle 10 alle 12 al Castello della Rancia, "Nati per leggere". Nentre alle 18, alla Galleria Sangallo, "Impressum Photo Award": inaugurazione mostra fotografica a cura dell’associazione Hub 62029.

Alle 21, "Sul ponte del diavolo… tra storia e leggenda", rievocazione storica. Domenica, giorno della Festa del Perdono, dalle 8 il centro storico si colorerà con le bancarelle della fiera. Alle 21.15 in piazza della Libertà esibizione del concerto di fiati "G. Verdi" diretto dal maestro Andrea Piergentili. Alle 22.30 gran finale in piazza con l’estrazione della tombola. Fino al 14 settembre non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza di San Nicola, oltre al luna park in zona Sticchi. "Sentiamo unite le festività civili e religiose – ha detto il priore –; queste iniziano col ricordo del viatico, ovvero con il congedo di San Nicola che benedice la città. C’è bisogno di socialità, relazioni. Vogliamo che le persone escano dalla basilica con il cuore pieno di speranza".

"Una festa per tutta la città, nel segno di San Nicola – ha aggiunto il presidente del Consiglio –. Si sente questo clima festoso, un miracolo che si rinnova ogni anno, con la volontà di stare insieme, pregare e rivivere le tradizioni".