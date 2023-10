La festa per i frati Cappuccini chiude con grande successo. Il sindaco: "È stato un onore"

Resta palpabile la sensazione per il successo del terzo evento ("Festa della burla") programmato per "Marche culla dei Cappuccini", il percorso quinquennale inerente alla celebrazione dei 500 anni dell’Ordine, organizzato dalla Provincia picena dei frati minori Cappuccini delle Marche, patrocinato e sostenuto dalla Regione, in collaborazione con alcuni comuni tra cui Cingoli.

"Siamo stati onorati – ha dichiarato il sindaco Michele Vittori – per aver ospitato un evento prestigioso, all’insegna di un legame di lunghissima data tra la nostra comunità e l’Ordine". "È stata una vera gioia condividere in Cingoli – ha sottolineato il ministro provinciale fra Sergio Lorenzini – una delle culle del nostro Ordine, ricreando ricreando buoni tessuti di comunità". "L’iniziativa – ha spiegato Cristiana Nardi assessora municipale al turismo – è stata attuata anche grazie ai fondi del progetto ‘Emozioni sensoriali fra le valli del Musone e del Potenza", per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione turistica e territoriale, in sinergia con i comuni di San Severino (ente capofila) Cingoli, Treia e Apiro".

Durante i due giorni, si sono svolti incontri con i giovani, un convegno sulla storia dei Cappuccini con riferimento alla cinquantenaria presenza a Cingoli, una serata gastronomica all’Alberghiero "Varnelli", escursioni e visita all’eremo di Sant’Angelo dove avvenne la "burla", la mostra fotografica con riproduzioni d’epoca, la festa conclusiva con celebrazione religiosa, quindi la merenda e l’esibizione del Corpo bandistico di Villa Strada sul sagrato della chiesa del convento in cui è stata scattata la foto di gruppo, con autorità, collaboratori e cappuccini "in Cinquecento verso i 500 anni dell’Ordine".

Gianfilippo Centanni