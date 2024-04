La festa per la fine del Ramadan: "Comunità di duemila persone, abbiamo superato le diffidenze"

Un giorno di festa per la comunità musulmana che ieri ha celebrato la fine del Ramadan, il periodo sacro per gli islamici. Preghiera, condivisione e gioia: questo si respirava ieri a Civitanova, dalle 8.30 del mattino, nelle sale del centro culturale in via Virgilio, a San Marone, dove una buona parte della comunità musulmana, per lo più originaria del Medio Oriente e del Nord Africa, si è data appuntamento per celebrare la fine del mese sacro, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all’autodisciplina. Uomini, donne e bambini, tutti vestiti a festa si sono incontrati per il momento di preghiera e per ascoltare, poi, la kotba, il messaggio pronunciato dall’imam Ali Nasimi, il responsabile del centro. Di origini siriane, Nasimi è arrivato in Italia, a Perugia, nel 1968. È stato lui, insieme al figlio Abdullah Nasimi, giovane medico, a raccontare quello che significa per la loro comunità il mese sacro.

"Il digiuno non è una prerogativa del musulmano – hanno spiegato –, ma è un comandamento di Dio che viene messo in pratica anche da altre fedi religiose. In un momento di privazione, come quello del digiuno, ci si sente vicini alle persone che hanno meno di noi. I bambini non sono obbligati a farlo, è una raccomandazione più che altro. Magari cominciare con un digiuno "spezzato", per poi piano piano abituarsi quando arriverà il momento di fare il digiuno, dopo la pubertà. Il digiuno viene fatto da chi non ha problemi di salute, ci sono infatti delle prescrizioni. Possono non farlo, ad esempio, le persone malate o chi fa lavori pesanti. Fare digiuno viene considerata una cosa difficile, ma in realtà non lo è". La comunità islamica conta oltre duemila persone a Civitanova, circa 400 sono quelle che frequentano il centro. Di centri di preghiera ce ne sono altri in città, due in zona stadio. "Questo è sorto prima nel 1992 a Trodica – hanno detto –, poi ci siamo spostati qui. Inizialmente la gente era diffidente. Poco dopo l’apertura qualcuno ha cercato di bruciarlo, buttando gasolio contro le finestre. Poi, qualche anno fa, sono comparse delle scritte. Ora la gente ci conosce, non ci sono problemi. Qui è il venerdì il giorno di maggiore movimento. Negli altri giorni il centro è chiuso". Nelle settimane scorse, sono sorte delle polemiche in seguito al caso della scuola primaria di Pioltello, nel milanese, dove una scuola aveva annunciato lo stop alle lezioni nel giorno della fine del Ramadan. "L’Europa sta attraversando un momento storico particolare e per deviare l’attenzione si creano questi "problemi" – ha detto Abdullah Nasimi –. Da qualche anno è stato creato un nemico comune: l’Islam. Io ho cominciato a osservare il digiuno a sei anni. Non è mai stato un problema, nemmeno a scuola. Non era un problema per i miei compagni. Io sono sempre andato a scuola in aule con il crocifisso. Noi veniamo da un’altra cultura, siamo noi a doverci integrare". Il centro ospita 53 bambini, ai quali viene insegnata la lingua araba, grazie all’attività di volontariato delle insegnanti, due algerine e due magrebine. "Abbiamo fatto iniziative e incontri, anche nella scuole, ad esempio a Porto Recanati, per parlare della nostra religione e della nostra cultura. Abbiamo organizzato gite per i nostri bambini, per loro è stato un momento di divertimento e di socializzazione".