"La Fiera rimane al suo posto". Dal Comune arriva la retromarcia

Alla fine, la fiera del Perdono di San Nicola si svolgerà in centro storico.

Anche quest’anno la festa per eccellenza di Tolentino, in programma domenica 14 settembre, sarà nel cuore della città. Non più, come inizialmente previsto, in viale Giovanni XXIII (che ogni martedì ospita il mercato settimanale). L’amministrazione il mese scorso aveva optato infatti per la periferia, motivando la scelta con viabilità e cantieri post-sisma.

"Nessuna retromarcia – esordisce il sindaco Mauro Sclavi –. A luglio, confrontandoci con l’organizzatore della fiera e referente degli ambulanti David Vitali, avevamo stabilito che fosse difficilissimo ospitare le bancarelle in centro. Nei giorni successivi però, inaspettatamente, è stata smontata la gru in via della Pace, quindi diventata libera".

Oltre a questo, "qualche ditta tarderà una settimana l’installazione dell’area di cantiere. Parallelamente sono stati un po’ ridotti spazi e numero degli ambulanti. Insomma, si è inanellata una serie di eventi che ha dato la possibilità di lasciare la fiera in centro, grazie a un lavoro collegiale con lo stesso Vitali. Pur mantenendo ovviamente i criteri di sicurezza. L’obiettivo è fare il bene della comunità e della città, nessuno intende danneggiarle, perciò abbiamo mantenuto la tradizione in centro; anche il passaggio della processione del santo è bello qui, tra le vie piene di vita e persone. Non ci siamo contraddetti, solo i cretini non cambiano idea".

Sclavi si è detto però "dispiaciuto della strumentalizzazione politica".

La fiera del Perdono di San Nicola occuperà piazza della Libertà, piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via della Pace, via Cesare Battisti, parte di corso Garibaldi e alcuni piccoli tratti dove è possibile posizionare le bancarelle.

Sulla vicenda sono intervenuti i rappresentanti locali di Forza Italia e Lega, rispettivamente Roberto Scorcella e Giovanni Gabrielli: "Fin dall’inizio era chiaro a tutti, tranne a chi siede in giunta, che snaturare una manifestazione così radicata nella tradizione cittadina avrebbe danneggiato commercianti, residenti e immagine di Tolentino. Ma loro hanno tirato dritto, ignorando segnalazioni, critiche e buon senso. Solo oggi, messi alle strette, si accorgono di aver fatto l’ennesima ’cavolata’ e tentano di correre ai ripari".

