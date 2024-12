La figlia ricorda Sandro Cori

Una lettera Paola Cori ha voluto dedicare al padre Colombo, commerciante di Fontespina morto alcuni giorni fa a 93 anni. "Voglio ricordare – scrive Paola, con il marito Emanuele e il figlio Nicolò – mio padre Colombo Cori, Sandro per i famigliari e gli amici, l’ultima colonna commerciale di Fontespina. Ha fondato e gestito il negozio Cori, che tutti chiamavano Crisippo, dal 1960 al 1992, cedendolo poi a me. È stato molto apprezzato per la disponibilità, onestà, lealtà e dedizione al lavoro. Tutti coloro che lo hanno conosciuto lo hanno sempre definito un gran signore. Ha voluto molto bene a mia madre Tiziana che ha avuto le medesime caratteristiche, oltre che una spiccata sensibilità. Purtroppo, anche lei ci ha lasciati da 7 mesi e ora si sono riabbracciati in cielo. Caro papà, un saluto e un grazie per il bene che ci hai sempre voluto e dimostrato con tutto il tuo cuore".