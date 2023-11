La Filarmonica riparte,. Veneziani tra gli ospiti

Con la Festa d’autunno riparte l’attività della Società Filarmonico-Drammatica. La serata ha raccolto nel teatro di via Gramsci oltre cento partecipanti da tutta la provincia. "Un colpo d’occhio che è anche un emozionante colpo al cuore per l’adesione tanto ampia" ha commentato Enrico Ruffini, presidente della Filarmonica, che ha colto l’occasione per annunciare le iniziative di novembre. Dopodomani sarà la volta della Scuola Scodanibbio che si esibirà nelle Quattro stagioni di Vivaldi, e venerdì 17 la conferenza del giornalista e scrittore Marcello Veneziani.