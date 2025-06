La finale di Musicultura. Ecco Finardi e Ruggiero

Stasera si saprà chi avrà conquistato il pubblico delle serate allo Sferisterio, i cui voti designeranno chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro di Musicultura 2025, aggiudicandosi i 20mila euro dell’ambito Premio Banca Macerata. Sarà una sfida tra note e strofe tra i concorrenti del festival: Alessandra Nazzaro di Napoli con Ouverture; Elena Mil di Monza con La ballata dell’inferno; Frammenti di Treviso con La pace; Ibisco di Bologna con Languore; ME JULY di Benevento con Mundi; Moonari di Roma con Funamboli; Abat-jour di Rieti con Oblio; Silvia Lovicario di Nuoro con Notte. Gli otto finalisti hanno debuttato ieri sul palco dell’Arena, affiancati da artisti affermati come Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Tricarico.

La serata di oggi allo Sferisterio sarà arricchita da ospiti di assoluto valore come Valerio Lundini, Eugenio Finardi e Antonella Ruggiero che si esibiranno sul suggestivo palcoscenico maceratese con gli otto finalisti di Musicultura. Lo spettacolo sarà condotto dalla coppia Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio e verrà trasmesso in diretta da Rai Radio1 con le voci di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.

Non solo, si potranno rivedere le immagini delle serate finali di Musicultura 2025 sul programma diretto da Duccio Forzano, in onda su Rai 2 il 15 luglio. Il pubblico di Musicultura potrà incontrare e conoscere Antonella Ruggiero e Eugenio Finardi prima della finalissima allo Sferisterio, grazie agli appuntamenti pomeridiani, ad ingresso libero, de La Controra. Alle 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi, Antonella Ruggiero e il musicista Roberto Colombo saranno ospiti di "A tu per tu" ai microfoni di Rai Radio 1 con Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Alle 19 in Piazza Mazzini, nella postazione di Radio 1 Lounge, Eugenio Finardi sarà protagonista dell’incontro "A tu per tu" ai microfoni di John Vignola per ripercorrere e festeggiare insieme cinquant’anni di carriera.

Ma La Controra si aprirà alle 13.30 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi con un appuntamento speciale "DonPasta – Food Sound System" in collaborazione con Treccani Esperienze. DonPasta, il dj economista, appassionato di gastronomia e considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo guiderà il pubblico in un’esperienza multisensoriale, dove il ritmo si mescola ai profumi e ai sapori con il suo spettacolo tra cucina e musica dal vivo. Nel contempo, la chef Michela Domizi preparerà, per i partecipanti, un menù dedicato di piatti della tradizione seguendo il tempo lento del racconto e della melodia.