La Finanza cambia: ecco il 26enne Magliocco

di Lorena Cellini

Guardia di finanza, cambio al vertice. È il tenente Francesco Magliocco il nuovo comandante della Compagnia di Civitanova: 26 anni, originario di Roma, laureato in Giurisprudenza, proviene dal Nucleo Operativo Metropolitano di Genova, dove ha retto il Comando della prima Sezione Operativa per tre anni. Ieri passaggio delle consegne con il comandante Provinciale Ferdinando Falco che ha ringraziato i due ufficiali. Magliocco raccoglie la staffetta dal capitano Tiziano Padua che, dopo quattro anni al comando delle fiamme gialle rivierasche, lascia la caserma di viale Vittorio Emanuele per ricoprire l’incarico di Ufficiale Addetto presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Venezia.

A Civitanova Padua ha lasciato il segno con indagini che hanno consentito importanti risultati nel settore dell’antiriciclaggio, nella lotta all’evasione fiscale con il recupero di milioni di euro, agli sprechi di denaro pubblico e allo spaccio di droga. Tra le operazioni più importanti la ‘Civitacripto’ che ha ricondotto a tassazione pacchetti di criptovalute occultati al fisco da una ditta civitanovese per un controvalore di oltre un milione di euro, la ‘Black Plastic’ nel campo dell’evasione fiscale nell’indotto della calzatura, con l’emersione di ricavi non dichiarati per oltre 16 milioni di euro, la denuncia dei responsabili e il sequestro preventivo di due appartamenti nel Milanese, di 120.000 euro e di quote societarie per 58.200 euro. Poi l’operazione ‘Drugsweb’ a contrasto dello spaccio di droga online, conclusa col sequestro di 298 kg di marijuana e hashish, di 13.300 euro e l’arresto di tre persone. Sempre nel settore antidroga, l’indagine ‘Domnodrugs’ ha permesso l’arresto di 13 persone e il sequestro di 1,896 kg di droga e di 20.690 euro contanti. L’operazione ‘Finanziamento Perduto’ è terminata con la denuncia dell’amministratore di una Srl per malversazione a danno dello Stato e il sequestro preventivo di 9 immobili in provincia di Ancona e di 4 rapporti finanziari. Infine, l’operazione ‘Evasione Ragionata’, un’indagine sui conti correnti di un ragioniere civitanovese, terminata con l’accertamento di un giro d’affari occultato al fisco per oltre un milione di euro.