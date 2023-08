La Finanza mette nel mirino hashish e marijuana: sequestrati 360 grammi

Denunce e sequestri di droga lo scorso fine settimana, quando la Guardia di finanza ha messo in atto alcune operazioni mirate nell’ambito della movida civitanovese. Con l’ausilio del cane antidroga, sono stati sequestrati oltre 360 grammi tra hashish e marijuana. Un ragazzo è stato denunciato a piede libero e altri due sono stati segnalati alla prefettura. Prosegue dunque l’attività delle fiamme gialle finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei pressi del lungomare Piermanni di Civitanova, i militari della Compagnia hanno dapprima sottoposto a controllo due ragazzi appena diciottenni, entrambi residenti a San Severino, insistentemente segnalati dal cane antidroga. I due sono stati trovati in possesso in totale di 4,4 grammi di hashish. La sostanza è stata messa sotto sequestro, e i giovani sono stati segnalati alla prefettura di Macerata come assuntori di sostanze illecite, per le sanzioni amministrative conseguenti. Le operazioni sono poi proseguite sempre nei pressi del lungomare Piermanni, dove i militari hanno sottoposto a controllo un ragazzo di 22 anni residente a Sant’Elpidio a Mare, anch’egli segnalato dal cane antidroga. In questo caso, la perquisizione ha permesso di far saltare fuori circa 20 grammi di hashish. Dato che il 22enne aveva precedenti specifici, e alla luce anche di altri elementi immediatamente acquisiti nel corso dell’attività investigativa, le operazioni di polizia giudiziaria si sono spostate per controllare anche l’abitazione del giovane, dove i militari, all’interno della soffitta, hanno trovato 300 grammi di marijuana e circa trenta grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla procura. In tribunale dovrà rispondere dell’accusa di spaccio. Le operazioni di servizio si inseriscono in un più ampio dispositivo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti. Si tratta di uno dei prioritari compiti della Guardia di finanza la quale, costantemente, opera a salvaguardia della vita umana. I controlli proseguiranno ancora nei prossimi giorni, anche alla luce delle numerose presenze che si registrano in modo particolare lungo la fascia costiera, per garantire che il divertimento e il relax delle ferie estive possano avvenire in condizioni di sicurezza per tutti.

p. p.