La fine della pandemia Corsi: "Momenti terribili Dovevamo uscirne migliori, ma non è andata così"

di Franco Veroli

"Professionalmente ho vissuto il momento peggiore all’inizio della pandemia, a fine febbraio 2020. In quel momento dirigevo l’unità di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Civitanova. Mi telefonarono da Urbino dicendo che avevano esaurito i posti e chiedevano il nostro sostegno. Poi, nelle settimane successive ero all’ospedale di Camerino, il primo ad essere convertito per soli pazienti Covid, dove c’era un iperafflusso di malati, da gestire in una condizione estremamente difficile, eravamo alle prese con un nemico sconosciuto. Momenti terribili". Finita l’emergenza Covid, Daniela Corsi, attuale sub commissario sanitario dell’Ast di Macerata, dal dicembre 2020 a dicembre 2022 direttrice della ex Area Vasta 3, ha ricordi vivi – ma anche dolorosi – della situazione di tre anni fa, quando il virus irruppe nella vita di noi tutti. Poi è arrivato l’incontro "personale" con il virus… "Sì. Il 28 marzo 2020 ho scoperto di essere stata contagiata, poco dopo aver intubato un paziente. Non mi sentivo bene e il responso del tampone non lasciava dubbi: anzi, mi dissero che "la carica" virale era altissima".

Ha avuto paura?

"Certo, sono un essere umano. Chi non ne avrebbe avuta? Non si sapeva bene come affrontare il virus che, in quella fase, era particolarmente aggressivo. Mi chiedevo: Daniela ce la farai? Sopravviverai? Venivano messe a punto delle terapie, ma credo che all’inizio nessuno sapesse con certezza quali sarebbero stati gli esiti. Sono guarita quasi un mese dopo, il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Ero anche dispiaciuta poiché, nonostante tutte le attenzioni, avevo contagiato mia madre. Colgo l’occasione per ringraziare i medici Massimo Sartelli e Alessandro Chiodera, che mi hanno portato tutta la vicinanza clinica e umana".

Poi ha continuato la lotta contro il virus, da medico e, dal dicembre 2020, da direttrice dell’allora Area Vasta 3 di Macerata. Cosa è cambiato?

"Da medico mi occupavo quotidianamente dei pazienti. Da direttrice dell’Area Vasta svolgevo una funzione diversa, molto più complessa. Ho gestito gli ospedali, compreso il Covid Hospital, per garantire il funzionamento del quale ho dovuto spostare personale, al di sotto delle necessità, dagli altri presidi. Ma anche le Usca, le squadre anticovid operanti sul territorio, i distretti e, poi, tutto il piano delle vaccinazioni. Credo però di poter dire che siamo stati tutti bravi, abbiamo lottato con tenacia, non facendo mai venir meno alcuni servizi essenziali, in particolare quelli riferiti ai pazienti oncologici, mandando avanti anche le attività di screening. L’impatto del Covid però ha tante sfaccettature, penso agli effetti sul comparto psichiatrico e alla chiusura dei centri diurni per i malati di Alzheimer. Colpi pesanti che hanno messo in seria difficoltà le famiglie".

Qual è stato il momento migliore?

"A parte quelli in cui ho visto guarire le persone, sicuramente quello in cui è stata annunciato che era pronto il vaccino: l’ho vissuto come l’inizio della controffensiva contro il Coronavirus".

Che cosa ha lasciato questa esperienza?

"Si diceva che ci avrebbe reso tutti migliori. Non credo sia andata così, tranne che per una minoranza. In generale c’è una diffusa aggressività che si scarica su medici, infermieri e Oss, tanto che abbiamo dovuto ripristinare il posto di polizia negli ospedali. Ognuno pensa che il mondo ruoti attorno a se stesso. E questo spiega anche l’iperaffollamento nei pronto soccorso da parte di persone che vi accedono senza averne un reale bisogno, ma anche il fatto che le famiglie, una volta che un anziano è stato prima in ospedale e, poi, in una Rsa o struttura di lungodegenza, fanno resistenza al suo rientro a casa: non lo vogliono più. Credo si imponga più di una riflessione".