La finestra sull’eternit: è allarme degrado

La finestra sull’eternit. E’ uno sfogo colmo d’amarezza quello di una residente di via Bruno Buozzi, nel pieno centro di Civitanova. "Abito affacciata su uno scempio posto proprio sotto il mio balcone che dà su vicolo dell’Olmo".

Comincia così lo sfogo di Alessandra Eleuteri, che vive in una casa con vista su un edificio diroccato "circondata da moduli di amianto a onduline. Ho inviato vari esposti all’Ast e al Comune, che ha le relazioni dell’ufficio igiene, ma non ha mai risposto".

Ma le problematiche che mettono a rischio la salute non sono tutte qua. "Ci sono topi sui tetti e sulle grondaie – racconta – la mia vicina li ha pure trovati in casa. Io no, fortunatamente, perché ho tre gatti, ma li vedo correre qua e là nel rudere in questione. Siamo inoltre infestati da insetti provenienti dalle piante abbandonate e dall’incuria. E tutto questo in pieno centro".

Gli edifici "intorno a questo rudere abbandonato e lercio – segnala la residente – sono in restauro, e ora viviamo sovrastati da una gru enorme che temiamo possa rilasciare detriti sulle onduline e liberare pericolosi frammenti di amianto. Il cantiere sta accumulando materiali di scarto edilizio non ben identificati, e la polvere che proviene da lì ormai ci soffoca". Quindi la domanda provocatoria al sindaco Ciarapica: "le sembra una situazione vivibile in centro? Esigo una risposta che, attendo da ormai due anni, oltre a informazioni sulla, prevista o meno, demolizione o ristrutturazione dei ruderi, previo smaltimento dell’amianto".

Lorena Cellini