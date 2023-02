La firma di Ferretti su ’Prima Scena’

Nasce nel segno del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti il nuovo festival regionale ‘Prima Scena’, interamente dedicato alla scenografia. Organizzata dall’associazione di promozione sociale Centro Culturale diretta da Mauro Mazziero, con il suo brand ‘Scenaria’, la manifestazione ha come direttore artistico d’eccezione il maceratese Ferretti, che sarà omaggiato il 4 e 5 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il Maestro terrà una conferenza-spettacolo in cui descriverà la storia di alcuni suoi bozzetti storici, per poi essere intervistato da Alessandro Boschi ed Enrico Magrelli, conduttori della storica trasmissione ‘Hollywood Party’ di Radio Rai 3. Ferretti donerà al Museo Omero, che ha sede nella Mole, una copia firmata del plastico scenografico raffigurante il labirinto de ‘Il nome della rosa’, copia realizzata dall’artista recanatese Niba. A seguire ci sarà una vera festa di compleanno per il Maestro, con il concerto dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. Nello spazio del concerto sarà allestita una mostra con grandi riproduzioni di opere inedite del grande e notissimo scenografo maceratese.

Quattro i Comuni coinvolti dal festival. Oltre ad Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Potenza Picena. Nella città natale di Ferretti, dal 9 all’11 marzo, l’Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Mozzi Borgetti e lo Sferisterio accoglieranno ospiti d’eccezione, a cominciare dalla scenografa Margherita Palli, che parlerà di ‘scenografia e arte contemporanea’ in un incontro a cui parteciperanno Henning Brockhaus, Giancarlo Colis, Pierfrancesco Giannangeli, Francesco Calcagnini, Benito Leonori e Cristina Alaimo. Palli racconterà la sua recente esperienza al Teatro Regio di Parma con la messa in scena dell’opera "Ascesa e caduta della città di Mahagonny’, con la regia di Brockhaus e i costumi di Colis, e terrà un laboratorio per gli studenti di scenografia. Allo Sferisterio di Macerata sarà inoltre inaugurata una mostra con i bozzetti di Palli e Colis per lo spettacolo presentato al Regio di Parma’.

Il festival regionale ’Prima Scena’ si chiuderà dal 23 al 26 marzo a Potenza Picena. Qui sarà ricordato lo scenografo Bruno Rubeo, di cui verrà proiettato il film ‘Il mercante di Venezia’. In programma, tra l’altro, anche una mostra di suoi bozzetti che sarà presentata personalmente dal figlio Marco. Prevista, inoltre, nel cartellone della manifestazione l’anteprima assoluta del monologo ‘Campo di Marte’ di Stefano Artissunch, altro momento da non perdere dell’intera iniziativa voluta dall’associazione di promozione sociale Centro Culturale.

Raimondo Montesi