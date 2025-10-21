"La fisica quantistica è per tutti". Boom di prenotazioni a Unicam

Inaugurata ieri all’Università di Camerino la mostra "Quantum: la fisica quantistica è per tutti" organizzata dalla sezione di fisica della scuola di scienze e tecnologie, in occasione dell’anno internazionale delle scienze e tecnologie quantistiche. Fino al 14 novembre la mostra sarà visitabile nel plesso della scuola di studi superiori Urbani, e all’ateneo sono già arrivati all’incredibile numero di 450 prenotazioni principalmente da scuole della regione. A presentare la mostra è stata la professoressa Irene Marzoli, docente di fisica e delegata all’orientamento di questo indirizzo e con lei il professor David Vitali, direttore della scuola di scienze e tecnologie, il professor Claudio Pettinari, presidente del National quantum science and technology institute e il rettore Unicam, Graziano Leoni. La mostra nasce dalla volontà di divulgare il significato delle parole nate dopo un secolo di meccanica quantistica, e che influenzano la nostra vita: "Le applicazioni della fisica quantistica a volte non sono immaginabili – ha detto Marzoli – e lo vediamo anche dagli ultimi premi Nobel. La mostra sarà aperta in particolare alle scuole secondarie, oltre che alla comunità universitaria, e avrà diversi tutor come Biagio Ambrosio, assegnista di ricerca, e studenti".

Oltre 4 anni fa il progetto è partito con i professori Pettinari e Vitali che grazie al Nqsti, un consorzio scientifico finanziato dal Miur con i fondi Next generation EU, hanno dato slancio alla divulgazione e alla ricerca. "Le tecnologie quantistiche non sono solo una materia di studi – ha precisato Pettinari –, ma hanno tantissime applicazioni. Sono un pilastro per la ricerca italiana, oggi uno dei principali settori di interesse della nazione".

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì. L’esperienza completa, con visita guidata e attività ludico-sperimentali, dura circa due ore ed è gratuita, ma è necessaria la prenotazione online. Informazioni alla pagina https://nqsti.it/events/quantum-la-fisica-quantistica-e-tutti.

Marco Belardinelli