La Foce del Chienti viene ripulita con ’Fare Verde’

Foce del Chienti, saranno i volontari a ripulirla. ‘Fare verde Macerata’ domani fa tappa nella città costiera, in occasione della trentaduesima edizione di ‘Mare d’inverno’, iniziativa promossa su scala nazionale con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. "L’incontro è aperto a tutti – spiega Leonardo Simoncini. presidente di ‘Fare verde Macerata’ –. Ci ritroveremo alle 10 al parcheggio dello stadio per procedere con l’intervento che si concentrerà principalmente sull’arenile". Con l’obiettivo del riciclo i militi saranno impegnati nel raccogliere i rifiuti che al termine delle operazioni (alle 12) verranno differenziati e classificati in un report da inviare al ministero. "La manifestazione – dicono dall’associazione – vedrà i volontari di Fare Verde impegnati a pulire diverse spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi l’anno e non solo durante il periodo estivo, quando le coste sono maggiormente frequentate. L’iniziativa ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli il più possibile. Le discariche devono essere considerate per quello che sono: l’ultima soluzione per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare". Il sopralluogo nella zona più a sud della città è patrocinato dal Comune e in caso di maltempo verrà rinviato a domenica prossima. Chi vuol partecipare è invitato a comunicare la propria adesione tramite i canali social del gruppo maceratese (Fare Verde Gruppo Macerata) o con una mail a [email protected] Questa realtà maceratese è attiva da un paio d’anni e conta una ventina di iscritti: vari gli appuntamenti indetti e quelli in programma, come pulizie di spiagge e passeggiate ecologiche in luoghi di montagna.

Francesco Rossetti