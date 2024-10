La Fondazione Andrea Bocelli ora abita anche a Muccia

Inaugurato a Muccia un nuovo ufficio operativo della Andrea Bocelli Foundation, alla presenza del sindaco Mario Baroni e della dg della fondazione Laura Biancalani. L’inaugurazione si è svolta nella tarda mattinata di ieri con una cerimonia che ha visto intervenire rappresentanti della fondazione, autorità locali, i piccoli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria di Muccia e vari membri della comunità. Ad animare l’evento, l’ABF Advocate e prestigiatore Andrea Paris.

"Fiducia, condivisione e crescita sono valori che ci muovono in una collaborazione tra pubblico e privato capace di creare opportunità concrete di sviluppo – ha dichiarato la dg dell’Andrea Bocelli Foundation Laura Biancalani –: a Muccia, così come negli altri Comuni in cui siamo presenti qui nelle Marche, abbiamo trovato nelle persone un forte senso di attaccamento alle radici, una grande volontà di ripartire, ed è questo che ci ha dato la confidenza di intervenire sapendo che avremmo potuto porre le basi per una progettualità di medio-lungo periodo. Questo spazio, questo ufficio, ne è ulteriore testimonianza".

L’ufficio appena inaugurato, oltre ad essere sede fissa della fondazione nelle Marche, sarà un punto di riferimento e di incontro per avviare nuove collaborazioni volte a contribuire al benessere delle comunità. "All’interno dello spazio le immagini affisse alle pareti raccontano la storia dell’Andrea Bocelli Foundation nelle e per le Marche, una storia di opportunità e bellezza – ha concluso Biancalani –: un sentito grazie al Comune di Muccia per aver deciso di ospitare la Fondazione e a Delta Due di Osimo per aver di generosamente donato gli arredi". La fondazione Bocelli è attiva nelle Marche dal 2017, quando ha iniziato ad operare a supporto delle comunità gravemente colpite dallo sciame sismico del 2016: l’ufficio appena inaugurato è quindi una nuova importante testimonianza di vicinanza ad un territorio che l’ha vista impegnata da subito con interventi di ricostruzione di strutture scolastiche funzionali e sicure non solo a Muccia, ma anche nei Comuni di Sarnano, Camerino, Sforzacosta e San Ginesio (nel quale i lavori sono ancora in corso). Interventi da oltre 16 milioni di investimento.