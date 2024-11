La Fondazione Bocelli elogia l’alberghiero:: "Energia e qualità"

Un prestigioso riconoscimento all’alberghiero Girolamo Varnelli di Cingoli (nella foto la dirigente Annamaria Marcantonelli): glielo ha attribuito la Andrea Bocelli Foundation che, con una lettera inviata dalla direttrice generale Laura Biancalani "a nome della Fondazione, del Cda e della famiglia Bocelli", ha espresso "il più sentito ringraziamento agli studenti e al personale per l’impegno e la professionalità dimostrati nella gestione dell’evento inaugurale della scuola a Sforzacosta, evento reso impeccabile dalla qualità del lavoro svolto dai ragazzi". Al successo della manifestazione "hanno contribuito la competenza e la guida dei docenti Gianfilippo Grasselli, Francesco Cacciolari, Alice Gennari, Elisa Bartolelli, Paola Cutrini, Giacomo Liberti, Bruno Spaccia e Alessia Montesi". Il Varnelli sarà ancora coinvolto nelle iniziative dell’Ab Foundation. Infatti, scrive ancora Biancalani, "quella con il vostro istituto rappresenta per noi una partnership virtuosa e immancabile. La qualità di ciò che fate e l’energia positiva che portate sono fondamentali per rafforzare la mission della nostra Fondazione".

Gianfilippo Centanni