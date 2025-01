La Fondazione Grillo premia gli studenti del liceo Galilei

Gli studenti della classe 5ª D del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Macerata si sono aggiudicati il premio nazionale "Giovanni Grillo", nella sezione istituti secondari di secondo grado, grazie al video "In ricordo degli internati militari italiani". Il premio, dal titolo "Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza", arrivato alla decima edizione e istituito dalla Fondazione Grillo in ricordo degli internati militari italiani, è rivolto alle scuole di primo e secondo grado del Paese e la premiazione si terrà il 24 gennaio nella sala della Regina della Camera dei deputati, a Roma. Gli studenti maceratesi si sono piazzati al primo posto ex aequo con quelli di Marcianise (Caserta) e Presezzo (Bergamo). Una menzione speciale, invece, è stata attribuita al video con monologo teatrale intitolato "Mio fratello era un IMI", presentato dall’allieva Giulia Maria Esposito della classe III B della Scuola secondaria di primo grado "Annibal Caro" dell’Istituto comprensivo "Via Ugo Bassi" di Civitanova.