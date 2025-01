La Fondazione Ircer nel Comitato enti gestori

La Fondazione Ircer di Recanati entra nel consiglio del Comitato enti gestori delle Marche, associazione che raccoglie le principali fondazioni e istituzioni che si dedicano all’assistenza agli anziani nel panorama regionale. Mercoledì, nella sede della Fondazione Grimani Buttari di Osimo, si è votato per l’allargamento del consiglio del Comitato e nell’individuare nuove rappresentanze dal Maceratese si è scelto di dare un ruolo anche alla Fondazione Ircer di Recanati.

"Esprimo la massima soddisfazione per questo risultato, segno ulteriore della volontà di apertura della nostra Fondazione anche nelle sinergie necessarie a rendere eccellente un servizio così importante e delicato" commenta il presidente della Fondazione, Riccardo Ficara Pigini. "Il nostro rappresentante – conferma ancora il presidente - è stato individuato nel vicepresidente Orazio Coppe (nella foto), date le competenze e l’esperienza professionale che lo contraddistinguono. Una scelta, da parte dell’intero consiglio di amministrazione, che testimonia le molteplici qualità che lo contraddistinguono e da cui partire per potar sognare un radioso futuro per la Fondazione" conclude Ficara Pigini.