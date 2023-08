La Fondazione Ircer toglie la sede alla visita del medico Della Riva

Ci sono rimaste male le associazion Us Acli Recanati e Legalità Organizzata, capitanate rispettivamente dai presidenti Barbara Benelli e Roberto Catani, che a tre giorni da un incontro sulla presentazione di due libri, che avevano organizzato nella sala convegni della Fondazione Ircer di via Calcagni, si sono viste revocare la concessione della stanza. Un vero tiro mancino, secondo alcuni, che ha messo gli organizzatori con il sedere a terra e nella necessità di trovare velocemente una sede diversa. Manifesti e volantini già stampati e distribuiti da stracciare e di nuovo in stampa con quelli nuovi corretti per informare che l’evento si svolgerà ugualmente, ma all’interno del museo di Villa Colloredo Mels, nella sala dell’ex granaio, grazie alla sensibilità – dicono gli organizzatori – di sistema museo e del suo responsabile cittadino, Luigi Petruzzellis. Che cosa ha messo in allarme, all’ultimo momento, la Fondazione Ircer? Molto probabilmente proprio l’oratore, il medico e ricercatore Massimo Citro Della Riva (nella foto) (salito nel 2021 agli onori di cronaca, durante la pandemia, e sospeso anche dell’Ordine dei medici di Torino, ndr), invitato a Recanati per la presentazione di due sue opere, Apocalisse e V-19. L’incontro è stato, quindi, confermato per domani per le 17.30, ma a Villa Colloredo, e sarà preceduto dai saluti e introduzione dell’avvocato Massimiliano Grufi, responsabile del progetto culturale ‘Il Vaso di Pandora’, e del dottore Marco Buccetti, co-organizzatore dell’evento.