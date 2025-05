La Form al teatro Persiani

Prestigioso appuntamento domani alle 21 al teatro Persiani di Recanati con il concerto della Form (Orchestra filarmonica marchigiana) in collaborazione con Amat. Il pubblico potrà apprezzare le note di Mendelssohn, violinista di grande talento, e di Ravel, compositore e pianista di grande capacità. Sul palco due interpreti d’eccezione: il violinista Asi Matathias, tra talenti più celebrati della sua generazione, e il pianista Lorenzo Di Bella, ultimo allievo del pianista russo Lazar Berman e direttore artistico di Civitanova Classica. Dirige Manuel Tévar (foto). Il programma inizia con Prelude a l’apres-midi d’un faune di Claude Debussy per poi passare al Concerto in sol per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e si conclude con il Concerto per violino e orchestra in mi min., Op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Biglietti da 5 a 15 euro in biglietteria (339.1046293) oppure su vivaticket.