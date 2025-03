La Form in concerto a teatro

Oggi alle 17, nel teatro Don Bosco di Macerata, ci sarà il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana - Form diretta da Carlo Boccadoro (nella foto), compositore, musicologo e pianista, nonché accademico di Santa Cecilia dal 2023. Sul palco sarà presente anche il primo clarinetto dell’orchestra del teatro della Scala, Fabrizio Meloni: 41 anni di carriera scaligera e fondatore del Duo Obliquo con Boccadoro. Inoltre ha collaborato con solisti di fama internazionale tra cui Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, M.W Chung, Philip Moll, Riccardo Muti e Daniel Baremboim.

Il programma di questo pomeriggio inizierà con "Serenata – Opera su commissione Form", prima esecuzione assoluta, composta da Boccadoro e poi proseguirà con "Concerto per clarinetto e orchestra in la magg. K. 622" di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata si concluderà con la "Serenata n. 2 in la magg., Op. 16" di Johannes Brahms.

I biglietti per il concerto vanno dai 5 ai 20 euro e sono acquistabile in biglietteria (0733-230735 o boxoffice@sferisterio.it), oppure online sul circuito di Vivaticket. Per maggiori informazioni visitare il sito www.filarmonicamarchigiana.com.