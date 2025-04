La fotografia medicina dell’anima. In mostra l’opera di Nidaa Badwan

"C’è una luce che parla più forte di mille parole. Un silenzio che diventa colore, sguardo, gesto. E la fotografia che diventa "medicina" per l’anima, pronta a cogliere ovunque bagliori di luce e speranza. È da questo silenzio, scelto come forma di protesta e di resistenza, che nasce l’arte di Nidaa Badwan". Così da Simonelli Group presentano la protagonista della mostra che è stata inaugurata martedì nella sede dell’azienda, al centro direzionale di Belforte. L’evento celebra la vincitrice della settima edizione del Premio Pannaggi/Nuova Generazione 2024, e si apre in occasione della consueta cerimonia di consegna dell’opera a Simonelli Group, main sponsor del Premio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e i Musei Civici di Macerata. In mostra, una selezione delle opere che hanno incantato il pubblico e la critica nei mesi scorsi a Macerata. "Ma a rendere questo appuntamento ancora più speciale – spiegano dall’azienda leader mondiale nella produzione di macchine da caffè professionali – è stata l’esposizione di un’opera inedita, nata durante i lunghi mesi di auto-reclusione dell’artista a Gaza: una stanza trasformata in mondo, in manifesto silenzioso per i diritti umani e delle donne, in atto poetico e politico insieme". Classe 1987, nata ad Abu Dhabi, cresciuta a Gaza e marchigiana d’adozione, Nidaa Badwan ha trovato nella fotografia il suo linguaggio più potente. Un linguaggio che, come scrive la professoressa Paola Ballesi, "racconta attraverso i suoi occhi, i suoi colori, il suo corpo che diventa parte dell’opera. Un’estetica della speranza, capace di trovare luce anche nel buio più profondo". "Siamo onorati di ospitare le opere di Badwan nei nostri spazi, così come tutte le opere vincitrici delle passate edizioni del Premio Pannaggi/Nuova Generazione – ha dichiarato Nando Ottavi, presidente Simonelli Group –. Sostenere l’arte, la creatività e il talento delle nuove generazioni fa parte del nostro impegno e della nostra missione". Per l’artista la fotografia è medium espressivo privilegiato per raccontare il mondo che la circonda, attraverso uno stile riconoscibile, ricco di colori dove lei è protagonista e interprete.