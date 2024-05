La fototeca comunale riparte. Sarà affidata a Percorsi Visivi

Nuova gestione della fototeca comunale, obiettivo rilanciare l’attività di uno dei punti di riferimento della vita culturale civitanovese. La Giunta comunale ha approvato il nuovo piano operativo per la conduzione e valorizzazione della Fototeca Comunale – Centro Comunicazioni visive Paolo Domenella, che ha la sede in vicolo Sforza, accogliendo la proposta presentata dall’associazione civitanovese "Percorsi Visivi ap" per il triennio 2024-2026. Percorsi Visivi è un’associazione di promozione sociale nata dallo storico Gruppo Fotoamatori Civitanovesi, che nei suoi quasi quarant’anni di storia è stata punto di riferimento della vita culturale civitanovese. La nuova sfida sarà rilanciare la fototeca intitolata a Domenella, proseguendo le attività di conservazione della memoria storico-culturale cittadina e territoriale, nonché avviando un piano crescente di valorizzazione dell’istituzione anche curando gli aspetti di contemporaneità delle arti visive, l’inserimento in network culturali e l’attualizzazione delle strategie comunicative, superando il rallentamento che si è verificato durante il periodo della pandemia. I locali al piano primo saranno adibiti a uffici e archivio, mentre i servizi di accoglienza degli interessati e la consultazione pubblica, previo appuntamento, saranno accessibili al piano terra per almeno 12 ore settimanali. L’impegno di spesa è di 10mila euro annui, somma che per il 2024 va rapportata ai mesi di apertura.