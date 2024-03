La "Fototeca Paolo Domenella" è pronta a riaprire i battenti

Riapertura imminente per la "Fototeca Comunale Paolo Domenella", con un orario settimanale regolare, nella storica sede di vicolo Sforza (lato sud del Comune), dotata di una magnifica terrazza sopra la Pizzeria rossoblù. Il dado è tratto. Dopo lo stop per il Covid ed altre incertezze la Fototeca ha un nuovo giovane presidente, Matteo Lattanzi, fresco di studi e di esperienze professionali a Milano, proprio nel settore fotografico, seguendo le orme del padre Enrico Maria, da ragazzo allievo di Trani in Ancona.

Lo storico presidente-fondatore della Fototeca, Primo Recchioni, nell’autunno scorso aveva detto proprio al Carlino che auspicava un ricambio e un nuovo slancio all’istituzione, che conserva la memoria storico–urbanistica, marinara ed industriale di Civitanova, con un archivio curato certosinamente dall’indimenticabile Paolo Domenella (lavorava alla Sio), che aveva riordinato le "lastre" su vetro relative alla "Fabbrica Cecchetti", scattate dal fotografo Gino Pennesi, Studio in Corso Umberto I, amico personale del Padre Costituente Umberto Tupini (Dc), poi ministro, quindi Sindaco di Roma.

A tenere aperta la Fototeca ci sarà di nuovo Francesca Iacopini, già idealmente designata da Domenella, che l’aveva preparata ai segreti dell’arte per la migliore gestione di un’istituzione culturale che può proiettare lontano Civitanova. Molti noti fotografi hanno donato negli anni scatti d’autore. Iacopini nel frattempo ha maturato significative esperienze nel settore eventi culturali, per cui torna con un bagaglio di tutto spessore. Fruizione dell’Archivio, mostre e rassegne torneranno presto ad animare il calendario eventi. Ricordiamo che sin dagli inizi attorno alla Fototeca si sono radunati moltissimi fotoamatori, che hanno contribuito al suo sviluppo. Ennio Ercoli