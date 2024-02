La frazione di Elcito in vetrina

Elcito, il ’Tibet delle Marche’, caratteristica frazione del Comune di San Severino che sorge su di uno sperone di roccia a 821 metri d’altitudine, si presenta vestita di un leggero mantello di neve, ma in tutta la sua straordinaria bellezza, nell’ultimo numero della rivista "Le Marche", notiziario della Giunta regionale a diffusione trimestrale.

In un meraviglioso scatto che porta la firma di Gianluca Scalpelli questo incantevole borgo dove anche le stelle sembrano apparire più vicine, saluta un tramonto in una panoramica scattata dall’alto che mostra che le montagna circostanti completamente innevate. Lo scatto risale ormai a qualche settimana fa ma racchiude in se una vera meraviglia.