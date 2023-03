La frutta sequestrata va in dono alla Caritas

Un ambulante abusivo è stato multato dalla polizia locale, e la frutta che aveva in vendita è stata donata alla Caritas. Nel giorno di mercato, il nucleo di polizia commerciale della polizia locale di Macerata con il sostituto commissario Nicola Felicani, ha condotto dei controlli mirati finalizzati sia alla tutela dei commercianti che agiscono nel rispetto della legge sia dei consumatori.

Nei pressi del Foro boario a Villa Potenza, dove il commercio ambulante è vietato, gli agenti hanno notato un furgone che vendeva frutta. Al venditore dunque è stata fatta una multa di 500 euro, per la violazione delle norme regionali e comunali in materia. Le casse di frutta di vario tipo che erano in vendita sono state messe sotto sequestro, ma trattandosi di beni deperibili si è deciso di donarle alla Caritas, per evitare che andassero sprecate. "Innanzitutto mi complimento per l’attività di lavoro portata a termine – commenta il comandante della polizia locale Danilo Doria – . È un messaggio chiaro per chi vuole operare in maniera abusiva sul territorio comunale, non è opportuno farlo sia a tutela di tutti gli operatori sia in commercio a sede fissa sia ambulante". "Il rispetto della legge e dei regolamenti prima di tutto – aggiunge l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –. Grazie all’attività capillare in cui gli agenti della polizia locale sono impegnati quotidianamente, riusciamo a garantire la sicurezza e la dovuta attenzione alle regole anche in campo commerciale per debellare la concorrenza sleale nei confronti di chi agisce legalmente".

"La collaborazione tra le attività produttive e la polizia locale è ormai consolidata – afferma l’assessore alle attività produttive Laura Laviano –. Ringrazio il comandante e tutto il suo corpo per intervenire sempre in maniera puntuale e professionale tutelando sia il commercio che i cittadini".