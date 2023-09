La fuga dei giovani Persi 8.500 under 34 nel giro di dieci anni, è il dato più alto in regione

di Franco Veroli

Negli ultimi dieci anni, in provincia di Macerata la popolazione giovanile (quella compresa tra 15 e 34 anni) è diminuita da 67.959 a 59.504 residenti, un calo di 8.455 persone, il 12,4% in meno, il valore più alto – peggiore – di tutte le Marche, ben al di sopra della media italiana (-7,4%) e di quella regionale (-9,6%). In provincia di Ascoli il calo è stato del 12%, in quella di Fermo del 10,6%, in quella di Pesaro dell’8% e in quella di Ancona del 7,3%. È quanto rileva un’indagine dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre che evidenzia come la platea degli under 34 pronta ad entrare nel mercato del lavoro si stia progressivamente riducendo.

E questo spiega perché molti imprenditori abbiano difficoltà ad assumere personale: il problema non è solo trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma è quello di trovarli in quanto tali: mancano i giovani. "La crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti ed è destinata ad accentuarsi ulteriormente", sottolinea la Cgia. A questa si aggiunge la fuga verso l’estero: sono più di 18mila i maceratesi under 30, il 21,9% del totale in provincia, non più residenti in Italia. "Insomma, i giovani italiani sono in calo – evidenzia l’associazione degli artigiani – con un livello di povertà educativa allarmante e lontani dal mondo del lavoro. Un quadro desolante che rischiamo di pagare caro se, come sistema Paese, non torneremo ad aumentare il numero delle nascite, a investire maggiormente nella scuola, nell’università e, soprattutto, nella formazione professionale". Anche perché tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà poco meno di tre milioni di addetti in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione. "A legislazione vigente nei prossimi cinque anni quasi il 12% degli italiani lascerà il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. Con sempre meno giovani destinati a entrare nel mercato del lavoro, "rimpiazzare" una buona parte di chi andrà in pensione diventerà un grosso problema per tanti imprenditori", denuncia la Cgia. Come riempire i vuoti, allora? Attraverso un "accordo" con gli immigrati che vogliono stabilirsi in Italia". "Alla luce della denatalità in corso nel nostro Paese, appare evidente che per almeno i prossimi 15-20 anni dovremo ricorrere stabilmente anche all’impiego degli extracomunitari. In che modo? Bisognerebbe stabilire per legge che il permesso di soggiorno, a eccezione di chi ha i requisiti per la protezione internazionale e di chi entra con già in mano un contratto di lavoro, andrebbe accordato a chi si rende disponibile a sottoscrivere un patto sociale con il nostro Paese".

Come? "Se un cittadino straniero si impegna a frequentare uno o più corsi ed entro un paio di anni impara la nostra lingua e un mestiere lo Stato italiano lo regolarizza e gli "trova" un’occupazione", afferma la Cgia consapevole che si tratta di una "operazione complessa e non facile da gestire". Poi, bisogna investire nei processi di formazione, specie professionale, potenziare gli Its (Istituti tecnici superiori), potenziare e rimodulare le attività dei Centri per l’impiego. Rispetto al calo generalizzato di giovani, in controtendenza solo una dozzina di province. Le più virtuose sono state Trieste con il +7,9%, Bologna con il +7,5% e Milano con il +7,3%.