La fuga di undici ucraini: "Camerino seconda casa"

di Alessio Botticelli

Undici persone in fuga dalla guerra che trovano a Camerino una seconda casa: è questa la storia della famiglia di Lesya Baran, badante ucraina in Italia da quasi vent’anni. Ha visto arrivare pian piano tanti suoi familiari, accolti dalle strutture cittadine. "Da quando sono a Camerino ho conosciuto le donne del Cif – Centro italiano femminile –, tra cui Lucia Riccioni Romaldi, che per me sono diventate sorelle – spiega Lesya –. Non appena è scoppiata la guerra in Ucraina ho pensato subito ai miei parenti a Leopoli che vivono vicino a un poligono, quindi una delle primissime zone soggette ai bombardamenti, e ho chiesto aiuto a Patrizia Aniello, vicepresidente del Cif". La stessa Aniello, unitamente ai camerti Roberto Rossini e Riccardo Pennesi (il quale ha conosciuto Lesya a una manifestazione contro la guerra organizzata da un gruppo di donne ucraine), si è subito adoperata per individuare una sistemazione per i parenti di Lesya, perlopiù donne e bambini, trovandola all’agriturismo ’Le Cortine’: "Dopo un viaggio di 46 ore i miei parenti hanno trovato sistemazione per quattro mesi in due casette Sae, messe a disposizione dal Comune – racconta Lesya –. Nel frattempo Pennesi, che ringrazio tanto insieme a tutti coloro che ci hanno dato una mano, è riuscito a trovare un accordo con ’Le Cortine’, dove i miei parenti si sono poi trasferiti". Ora i familiari di Lesya sono tutti ripartiti: tra questi Oxana, sua sorella, richiamata a lavoro nel suo paese natale, così come Roman, nipote di Lesya, che è dovuto entrare in seminario con il sogno di diventare prete. É invece tornata a Camerino da tre settimane Mariana (l’unica, gli altri 10 sono ripartiti, ndr), sorella di Roman: "Resterò qui fino alla fine di maggio, lavorando a ’Le Cortine’ – spiega la stessa Mariana –. Una volta scoppiata la guerra zia Lesya ci disse di fuggire da lì e di venire a Camerino, affrontando un viaggio faticoso durato 46 ore. Non appena scesi del pullman ci siamo chiesti cosa avremmo fatto qui, non conoscendo nessuno e non sapendo la lingua. Tuttavia – conclude Mariana – a Camerino siamo stati bene: abbiamo festeggiato la nostra Pasqua e San Venanzio, siamo anche stati a Roma per visitare la città. Ringraziamo tutti di cuore, per noi Camerino è diventata la nostra seconda casa".