La futurologa Boschetto Doorly al Lauro Rossi

Oggi alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata, con il patrocinio della Rai e del Comune, Confartigianato organizza un incontro che vedrà come protagonista la "futurologa" Valentina Boschetto Doorly. All’evento, "Futuri possibili. I megatrend che cambieranno il mondo", gli imprenditori e le loro famiglie potranno ragionare sui possibili scenari che si aprono all’orizzonte. Valentina Boschetto Doorly è manager di lungo corso e ha lavorato tra Italia e Irlanda, dove ha vissuto molti anni. Vincitrice di premi in marketing internazionale, si occupa di megatrend e del loro impatto sistemico sull’evoluzione delle nostre società. Scrive per svariate riviste di settore e ha pubblicato con Springer "Megatrends Defining the Future of Tourism: A Journey Within the Journey in 12 Universal Truths". "Si chiude il percorso di festeggiamenti per i 75 anni di fondazione della nostra Confartigianato – le parole del presidente territoriale Enzo Mengoni –. In questi mesi abbiamo promosso una serie di eventi nei territori, dove abbiamo incontrato gli imprenditori e ci siamo confrontati con loro sulla situazione attuale e sulle sfide che ci attendono. Celebrando il nostro passato, non possiamo che tendere lo sguardo verso il domani".