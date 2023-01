La "Galleria Naturale" è realtà: un progetto per dare vitalità al centro

"E’ il risultato di un lungo percorso condiviso e nasce dalla volontà di dare nuova linfa vitale al borgo storico, attraverso le attività commerciali e la creazione di nuovi servizi". E’ stato questo il messaggio lanciato domenica, a Potenza Picena, durante la presentazione del progetto "Galleria Naturale", promossa dall’amministrazione comunale con l’associazione commercianti e artigiani "I Piceni", e la partnership di Regione, Confcommercio e Aspp. In soldoni, ben 150mila euro di investimento pubblico-privato per favorire la creazione di una rete di negozi nel cuore dell’antica Montesanto. Poi 70mila euro il budget previsto dal bando regionale "Centri commerciali naturali", che prevede la copertura di metà degli investimenti fatti per l’apertura o il rinnovo di un’attività, mentre ammonta a 20mila euro l’investimento annuale del Comune per tre anni, con incentivo sui canoni di affitto, segreteria dedicata e supporto alla comunicazione e alla promozione grazie al protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi con l’associazione commercianti. "La nostra è una comunità operosa – ha affermato il sindaco Noemi Tartabini – che merita di essere sostenuta, perché ha davvero tanto da offrire. La Galleria Naturale è il risultato di un lungo e difficile lavoro svolto in anni tutt’altro che ordinari. E non è che un tassello di un progetto di rilancio complessivo che include non solo il commercio, ma il turismo, la cultura, le opere pubbliche. Non vogliamo e non possiamo lasciare nulla di intentato. Crediamo in questo territorio e nella sua gente. Sono loro le nostre più grandi opportunità". Presenti anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, il presidente dell’associazione commercianti e artigiani "I Piceni", Samuele Grappini, la referente di Confcommercio Marche, Katia Cicola, l’amministratore dell’Aspp, Mario Properzi e i rappresentanti di Nex.Ma che hanno illustrato le attività di comunicazione e promozione del progetto.