La "Galleria naturale" si allarga

Cresce il progetto "Galleria naturale" a Potenza Picena, che è stato ideato per rivitalizzare e rilanciare il comparto del commercio all’interno del centro storico. Nei giorni scorsi, un’altra attività si è così aggiunta a quelle che hanno già aderito alla "Galleria Naturale", fortemente voluta dall’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Noemi Tartabini. Questa volta ad aprire i battenti è stato il punto vendita e consulenza della Marche Energia, società specializzata in luce e gas. Il nuovo ufficio è adesso situato in via Marconi al civico 19, a ridosso del Pincio-Belvedere Donatori di Sangue. Infatti l’azienda civitanovese, che opera in tutte le Marche, ha deciso di essere presente anche a Potenza Picena. All’inaugurazione ufficiale del negozio era presente per il taglio del nastro l’assessore al Commercio, Paolo Scocco, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale.