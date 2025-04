La gara ciclistica sarà dedicata a Sara Piffer

Sarà anche nel nome di Sara Piffer la tradizionale gara ciclistica "Giornata nazionale rosa" che si terrà l’11 maggio. La 19enne promessa del ciclismo trentina aveva trionfato nella passata edizione della corsa di Corridonia, una città che lo scorso gennaio aveva pianto la sua tragica scomparsa poiché travolta da un’auto mentre si allenava in bici. Ora avrà un premio in suo nome.

"Vincitrice lo scorso anno della corsa Giornata nazionale rosa – ha ricordato la sindaca Giuliana Giampaoli – aveva tenuto a ricordare l’amico e compagno di squadra, vittima dello stesso destino che avrebbe incontrato tragicamente anche lei sulla sua strada. A ricordo ma soprattutto come segno di un impegno sempre maggiore sulla sicurezza e l’etica dello sport, per iniziativa e volontà del presidente Mario Cartechini e del Club Corridonia, è stato istituito il premio nazionale “Sara Piffer, Il sentiero luminoso della vita“. Un motivo in più per tributare il consueto grande abbraccio delle comunità ai partecipanti a questa storica manifestazione sportiva. Un grande ringraziamento da parte della città di Corridonia alla inesauribile forza del presidente e al lavoro di tutto il team".

"Abbiamo istituito questo premio alla memoria di Sara Piffer – ha ribadito il presidente Cartechini –, una decisione presa all’unanimità da tutto il direttivo. Il giorno della gara arriverà la famiglia Piffer a ritirare il premio, ma per gli anni a venire abbiamo deciso di assegnarlo anche ad altri personaggi non solo dello sport. Stiamo infatti definendo un comitato che deciderà a chi conferirlo; potranno essere personalità che si sono distinte nel mondo del volontariato o del sociale".

Diego Pierluigi